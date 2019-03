Oggi il ritorno a Milanello del centrocampista dopo gli impegni con la Costa d'Avorio: confronto con Gattuso e multa (salata) in arrivo. E con la Sampdoria andrà in panchina. Biglia al suo posto.

La sosta per gli impegni internazionali non ha certo fatto dimenticare in casa Milan il comportamento di Franck Kessié dopo la sostituzione nel derby. La furibonda litigata con Lucas Biglia e una sceneggiata andata in mondo visione che ha fatto infuriare Gennaro Gattuso e la società. Leonardo in primis. L'immagine del club va rispettata e quanto fatto dal centrocampista ivoriano si scontra pesantemente con la linea che la nuova dirigenza vuole imporre ai tesserati. Stile, eleganza e rispetto dei ruoli e delle gerarchie.

Kessié oggi si incontrerà per la prima volta con l'allenatore dopo il fattaccio di quasi due settimane fa. Gattuso ci è rimasto male, la disciplina all'interno dello spogliatoio e la dedizione alla causa rossonera sono tasti su cui Rino batte con forza.

L'ex Atalanta verrà richiamato all'ordine, verrà rimproverato e gli si chiederà di non ripetere mai più gesti simili. Inoltre è in arrivo una multa che i ben informati sostengono possa essere piuttosto sostanziosa. Una multa che potrebbe poi essere devoluta in beneficenza a favore di una delle associazioni di solidarietà che Kessié già sostiene e chi si occupano principalmente di orfani e della costruzione di nuovi ospedali in Costa d'Avorio.

Contro la Sampdoria, però, nella difficile trasferta di Marassi, Kessié potrebbe accomodarsi in panchina. Il borsino della probabile formazione dà in netto vantaggio proprio Lucas Biglia per una maglia da titolare. La linea che il Milan vuole far passare, però, non è quello della ripicca o della punizione. L'ivoriano è rientrato solo oggi dall'Africa, a 48 ore dal match contro i blucerchiati. Mentre Biglia, non convocato da Scaloni per gli impegni dell'Argentina, ha avuto due settimane per lavorare agli ordini di Gattuso.

La scelta quindi sarebbe dettata dalla logica tecnica e fisica, più che da una punitiva. Del resto lo stesso Biglia ha sopportato lo stesso iter che aspetta il compagno. Confronto con Gattuso alla ripresa degli allenamenti e multa inflitta dal club.

La percezione però è che fosse l'argentino dalla parte del giusto in quella brutta pagina che ha fatto da appendice al derby. Biglia, infatti, non avrebbe fatto altro che invitare il compagno a sbrigarsi a uscire dal campo al momento della sostituzione visto che il Milan era in svantaggio. Tra i due pare che i rapporti siano tornati normali, anche dopo le scuse pubbliche di fronte alle telecamere nell'immediato post partita. Ora Kessié dovrà vedersela con Gattuso. E probabilmente accomodarsi in panchina nel prossimo turno.