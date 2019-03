I Reds ospitano il Tottenham per una sfida d'alta classifica.

di Redazione Fox Sports - 28/03/2019 17:09 | aggiornato 28/03/2019 17:09

Liverpool-Tottenham è la gara di Premier League valida per la 32ª giornata che si gioca domenica 31 marzo ad Anfield, fischio d'inizio fissato per le 17.30.

All'andata i Reds si sono imposti per 2-1 contro gli Spurs: in gol Wijnaldum e Firmino, mentre il gol dei londinesi è stato segnato da Lamela.

Liverpool-Tottenham è una sfida d'alta classifica: i Reds sono primi con 76 punti, mentre gli Spurs sono terzi con 61 punti.

Liverpool-Tottenham: statistiche, curiosità e info sulla gara di Anfield

Dopo una serie di 11 gol in 12 partite in tutte le competizioni tra dicembre e febbraio, Son Heung-min non ha trovato la rete nelle ultime cinque presenze con gli Spurs. Infatti le ultime quattro reti in tutte le competizioni degli Spurs sono state segnate da Harry Kane.

Nessun giocatore ha segnato più gol in Premier League nel 2019 di Sadio Mane del Liverpool (nove, come Sergio Aguero) – il senegalese ha realizzato nove reti nelle ultime nove partite.

Il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino non ha mai vinto contro Jurgen Klopp ad Anfield in quattro gare in tutte le competizioni (0V, 2N, 2P). L’unico successo in trasferta contro il Liverpool è arrivato sulla panchina del Southampton nel settembre 2013, quando i Reds erano guidati da Brendan Rodgers.

Harry Kane del Tottenham ha preso parte attiva a quattro gol in quattro partite di Premier League contro il Liverpool ad Anfield (tre reti, un assist).

Gli Spurs non vincono da quattro partite di Premier League (1N, 3P). Non arrivano a cinque di fila senza successi nello stesso campionato da febbraio/marzo 2012, sotto Harry Redknapp.

Il Liverpool ha subito sei gol nelle cinque partite di Premier League del 2019, tanti quanti nelle precedenti 17 ad Anfield.

Il Liverpool è imbattuto da 36 partite interne di Premier League. Se evitasse la sconfitta eguaglierebbe la seconda miglior striscia nella storia della competizione (Chelsea 86 2004-2008, Man City 37 2010-2012).

Solo il Manchester City (19) ha ottenuto più punto del Liverpool (13) in questa Premier League contro le ‘big six’, mentre solo lo United (sei) ne ha raccolti meno del Tottenham (sette).

Gli Spurs hanno vinto solo una delle ultime 12 partite di Premier League contro il Liverpool (1V, 4N, 7P), successo per 4-1 a Wembley nell’ottobre 2017.

Il Liverpool ha perso solo una delle ultime 24 partite interne di Premier League contro gli Spurs (15V, 8N, 1P), 0-2 nel maggio 2011 sotto Kenny Dalglish.

Le quote ed il pronostico di Liverpool-Tottenham

Il pronostico dei bookmarkes per Liverpool-Tottenham è tutto in favore della squadra di casa. La quota più alta dell'1 raggiunge 1.62 (Betclic) mentre il 2 del Tottenham è quotato a 6 secondo bet365.

Bet365

Vittoria Liverpool: 1.55

Pareggio: 4

Vittoria Tottenham: 6

SNAI

Vittoria Liverpool: 1.60

Pareggio: 4

Vittoria Tottenham: 5.50

Eurobet

Vittoria Liverpool: 1.60

Pareggio: 4

Vittoria Tottenham: 5.50

Betclic

Vittoria Liverpool: 1.62

Pareggio: 4.32

Vittoria Tottenham: 5.85

William Hill

Vittoria Liverpool: 1.60

Pareggio: 4.20

Vittoria Tottenham: 5.50

Sisal Matchpoint

Vittoria Liverpool: 1.55

Pareggio: 4.15

Vittoria Tottenham: 5.80

Liverpool-Tottenham: dove vederla in TV e streaming

Liverpool-Tottenham sarà trasmessa in diretta TV da Sky su Sky Sport Football, canale 203 del satellite. Per vedere Liverpool-Tottenham in streaming potete collegarvi a Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure in alternativa a NOW TV, la web TV in abbonamento.