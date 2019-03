Lazio, squalifica dimezzata per Radu: da 4 a 2 giornate in Coppa Italia

Il ricorso presentato dai biancocelesti è stato però accolto e la squalifica dimezzata. "La Corte Sportiva D’appello Nazionale - recita il comunicato ufficiale - in accoglimento del ricorso proposto dalla società S.S. riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo". Radu potrebbe così tornare per l'eventuale finale contro una tra Atalanta e Fiorentina.

L'arbitro Abisso aveva estratto il cartellino rosso diretto per alcune paroline di troppo pronunciate dal giocatore dopo il rigore assegnato ai nerazzurri per fallo di Milinkovic su D'Ambrosio. Il Giudice sportivo aveva stangato Radu con ben 4 giornate di squalifica. Tradotto: niente semifinali, eventuale finale ed eventuale Supercoppa italiana.

Simone Inzaghi può sorridere. Il ricorso presentato dalla Lazio contro la squalifica di 4 giornate inflitta a Stefan Radu è stato accolto dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale. Il terzino romeno era stato espulso lo scorso 31 gennaio in occasione del match contro l'Inter valido per i quarti di Coppa Italia.

