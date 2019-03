L'argentino ha rimediato una distrazione muscolare in Nazionale: salterà Lazio, Genoa e Atalanta.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/03/2019 13:49 | aggiornato 28/03/2019 13:54

Pessime notizie per Luciano Spalletti. A tre giorni dal big match tra Inter e Lazio, valido per la 29esima giornata di Serie A e in programma domenica 31 marzo a San Siro alle ore 20.30, si ferma Lautaro Martinez. L'argentino dovrà stare ai box per due settimane a causa di una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra rimediata durante l'amichevole della Seleccion contro il Marocco.

Ora il Toro è atteso da giorni di lavoro personalizzato prima di rientrare in gruppo e salterà quindi le partite contro Lazio, Genoa e Atalanta. Un infortunio, quello dell'ex Racing, che coincide con il ritorno in gruppo di Mauro Icardi dopo l'autoesilio che si era inflitto il numero 9.

Difficilmente però Spalletti, già alle prese con il forfait di Stefan de Vrij, lancerà Icardi dal 1' visto che non gioca da un mese e mezzo. Al momento il maggior indiziato per sostituire Lautaro è Keita Balde Diao. In dubbio poi c'è anche Radja Nainggolan, che sta smaltendo un problema al polpaccio.