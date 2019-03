L'ex capitano nerazzurro parlerà ai compagni e sarà convocato per la sfida contro i biancocelesti. Affaticamento per il Toro che potrebbe non giocare.

di Daniele Minuti - 28/03/2019 10:30 | aggiornato 28/03/2019 10:33

Gli allenamenti dell'Inter in questi giorni hanno visto come protagonista un giocatore che in questo 2019 è stato praticamente un separato in casa: Mauro Icardi è infatti tornato a prepararsi con il gruppo e lavorerà insieme alla rosa di Spalletti al completo visto il rientro di molti giocatori dalle partite della Nazionale.

L'ormai ex capitano della squadra nerazzurra sta riprendendo la forma dopo non essersi allenato per più di un mese ma prima c'è da ricucire l'ultimo strappo rimasto, quello con alcuni dei suoi compagni di squadra. E secondo la Gazzetta dello Sport, questo passo sarà fatto oggi.

Il quotidiano rosa rivela che ci sarà una sorta di "discorso" di Icardi ai compagni dell'Inter con cui il giocatore argentino cercherà una volta per tutte di calmare le acque per concentrarsi al meglio sulla prossima partita contro la Lazio. In cui il numero 9 potrebbe essere utile a Spalletti per le condizioni di Lautaro Martinez.

Inter-Lazio: Icardi sarà convocato

Il tecnico dell'Inter, assente ieri ad Appiano Gentile per la laurea di suo figlio, potrebbe dover rinunciare al Toro domenica sera: tornato dagli impegni con l'Argentina, l'ex giocatore del Racing Avellaneda ha accusato un affaticamento alla coscia. Nulla di particolarmente serio ma la sua presenza nella sfida coi biancocelesti è comunque a rischio.

Il "reintegrato" Icardi potrebbe quindi scendere subito in campo ma difficilmente sarà titolare visto che non gioca una partita ufficiale da più di un mese e mezzo (l'ultima volta è stata il 9 febbraio contro il Parma). Non è da escludere però un suo ingresso negli ultimi minuti, per permettergli di ritrovare feeling con il rettangolo di gioco e anche con il pubblico di San Siro.

Al posto di Lautaro Martinez potrebbe giocare Keita, con Perisic e Politano ai suoi lati. Ma dopo tanto tempo Spalletti ritrova il suo centravanti titolare e potrebbe decidere di farlo scendere in campo a pochi giorni dal suo rientro ad Appiano Gentile.