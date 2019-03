Il tecnico italiano segue in tribunale la causa contro il Chelsea, mentre il portoghese potrebbe avere un ruolo nella sfida fra le vecchie glorie nerazzurre e quelle del Tottenham.

di Alberto Casella - 28/03/2019 13:30 | aggiornato 28/03/2019 13:35

Comunque finisca la stagione, sembra ogni giorno più difficile che Luciano Spalletti possa di nuovo sedersi sulla panchina dell'Inter anche il prossimo anno. La sua esperienza pare essere giunta ormai in prossimità del capolinea.

Troppi gli sbalzi di risultati, i black out che, aggiunti allo scarso feeling del tecnico toscano col nuovo ad Marotta e ad alcune scelte non sempre condivise fanno pensare che l'addio sia dietro l'angolo, ufficialmente rimandato solo per non destabilizzare l'ambiente.

Un ambiente che, va comunque detto, ha dimostrato nel recente passato, e sta dimostrando in queste ultime settimane, di seguire e recepire le direttive e gli appelli dell'allenatore. Spalletti, insomma, non ha perso il polso dello spogliatoio, nemmeno nei momenti più difficili: la dimostrazione più recente è un derby giocato e vinto con autorità dopo la scialba prestazione contro l'Eintracht di tre giorni prima. Con Luciano, insomma, l'Inter non ha mai sbracato. Ma non basta.

Inter, Conte e Mourinho: intrigo a Londra

Alla società ora non basta più evitare i crolli verticali di qualche anno fa: è giunto il momento di una crescita verticale che porti a qualche trofeo - l'ultimo è la Coppa Italia vinta con Leonardo nel 2011 - come ha detto chiaramente il presidente Zhang. E per vincere qualche trofeo l'Inter vuole un tecnico vincente, uno insomma dal passato vittorioso. Da tempo l'indiziato numero uno è Antonio Conte, che il club di corso Vittorio Emanuele aveva già contattato due anni fa prima di ripiegare su Spalletti, uno che negli ultimi anni ha vinto tre scudetti e una Supercoppa con la Juventus, una Premier League col Chelsea all'esordio assoluto, oltre a una Coppa d'Inghilterra, e in mezzo ci ha messo un grande Europeo con la Nazionale.

Antonio Conte ha vinto due trofei al Chelsea

Nei desideri dei tifosi, invece, al primo posto per la successione in panchina c'è José Mourinho, un tecnico che la Milano nerazzurra adora, a quasi un decennio di distanza dalla Champions League vinta a Madrid, con conseguente addio, per quella interitudine che il portoghese, sinceramente o astutamente che sia, ha sempre ostentato. Difficilmente però, a quanto trapela, il club nerazzurro penserà a lui per il dopo Spalletti, anche se per Sky Bet l'Inter è la destinazione più probabile per Mou, data a 4, prima di Everton a 5 e Monaco a 8.

I tifosi interisti sognano il ritorno di José Mourinho

Nel frattempo, però, Conte e Mourinho sono a Londra negli stessi giorni. L'ex ct della Nazionale deve seguire in tribunale la controversia economica seguita al suo esonero da parte del Chelsea l'estate scorsa: in ballo c'è una penale superiore, pare, a 20 milioni di euro. Per il portoghese, invece, stando al Corriere dello Sport, si prospetta un ruolo inedito: quello di assistente di Francesco Toldo che domenica a White Hart Lane guiderà dalla panchina le vecchie glorie dell'Inter contro quelle del Tottenham. Chissà se l'intrigo londinese servirà più a Conte per liberarsi dagli ultimi vincoli col Chelsea e offrirsi all'Inter o a Mourinho per riallacciare i contatti col club nerazzurro.