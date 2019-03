L'attaccante del Chelsea lascia ufficialmente l'Albiceleste e si toglie qualche sassolino dalle scarpe. "I tifosi ricordano i gol sbagliati, ma non quelli che ho realizzato."

28/03/2019

Quando Lionel Scaloni, ct chiamato a rilanciare l'Argentina dopo la fallimentare esperienza di Messi e compagni ai Mondiali di Russia 2018, si era espresso sul futuro della Nazionale aveva destato molto scalpore il fatto che parlando di attaccanti non fosse mai venuto fuori il nome di Gonzalo Higuain, centravanti attualmente al Chelsea e non certo così in là con gli anni - ha compiuto 31 anni lo scorso dicembre - da sembrare fuori dal progetto.

Il mistero è stato svelato dallo stesso Higuain, che ai microfoni di 90 Minutos, trasmissione di Fox Sports Argentina, ha raccontato di esssersi confrontato con il ct e di avergli comunicato la sua decisione di abbandonare la maglia dell'Albiceleste, la stessa che ha indossato con orgoglio per un decennio e per la quale ha segnato 31 gol, score di tutto rispetto che lo pone davanti a mostri sacri come Crespo, Batistuta e Tevez e alle spalle soltanto di Messi e Aguero.

Il Pipita, che non vestiva la maglia dell'Argentina dall'ultima gara del 1° turno dei Mondiali di Russia - competizione in cui ha collezionato 3 presenze senza lasciare il segno - ha ammesso di aver percepito che il suo ciclo con la Selección era giunto al termine e, nel tracciare un bilancio della sua esperienza, non ha perso l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Higuain: "Lascio l'Argentina, farà bene a me e la felicità di molti"

Perché se il bello del calcio è che a differenza di molti sport che si basano sulle statistiche ognuno può dire la propria, criticare costantemente un centravanti che nel corso della sua carriera ha costantemente timbrato il cartellino diventa un'esagerazione che non può essere accettata. Questo almeno è l'Higuain-pensiero, ed è rivolto ai numerosi tifosi della Nazionale che negli anni sono sembrati quasi considerarlo un peso più che un valore aggiunto, una considerazione che il Pipita non sente di meritare.

Mi sono sentito con Scaloni e gli ho comunicato la mia intenzione di chiudere con la Nazionale. Voglio godermi la famiglia. Penso che la cosa mi farà bene e che farà anche felici tante persone, che ora potranno smettere di preoccuparsi se ci sono oppure no e pensare a chi ci sarà al mio posto, sperando faccia il bene dell'Argentina.

Emerso nel River Plate, arrivato in Europa appena 20enne per giocare nel Real Madrid, per giocare con l'Argentina Gonzalo Higuain ha rifiutato in diverse occasioni la chiamata della Francia, dove avrebbe potuto giocare essendo nato a Brest nell'unico anno in cui papà Jorge ha giocato in Europa. Centravanti vecchio stile, abile a muoversi in area di rigore e a sfruttare al meglio gli assist dei compagni, in tanti gli hanno imputato nel corso della carriera uno scarso rendimento nei momenti decisivi. Critiche che il Pipita non accetta.

Io ho sempre dato tutto per la Nazionale, ma i tifosi si ricordano più dei gol sbagliati che di quelli che ho realizzato. Chi mi critica ha esultato per la rete che segnai al Belgio e che ci portò nel 2014 a giocare una semifinale ai Mondiali dopo 24 anni. È vero, tra Coppa del Mondo e Coppa America abbiamo perso 3 finali, ma non è un fallimento giocare 3 finali, pur perdendole. Sono punti di vista. Sono anni che convivo con tutto questo, troppo spesso la gente dimentica che i calciatori sono anche esseri umani.

Gonzalo Higuain lascia dopo 75 partite e 31 gol. Con l'Argentina ha preso parte a tre Mondiali: nel 2010 segnò 4 gol in 4 gare, nel 2014 arrivò una sola rete in 7 presenze e la finale persa contro la Germania, in cui per molti il Pipita sbagliò il gol che avrebbe dato la vittoria all'Albiceleste. Il 2018 è storia recente, è stato il fallimento intero di un movimento che da sempre esprime grandissimi campioni ma che ormai dal lontano 1993 non è più capace di vincere neanche una Coppa America e che ogni volta cerca capri espiatori. Il Pipita si è tirato fuori, a chi resta il compito di cambiare la storia.