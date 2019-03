I consigli di Rossella Migliaccio per Privalia: “Un occhio alla propria fisicità e uno alle occasioni d’uso e il gioco è fatto!”.

di Redazione Fox Sports - 28/03/2019 01:15 | aggiornato 29/03/2019 00:20

Privalia, il sito di shopping online parte di Veepee, celebra la Giornata Mondiale dello Sport, in programma il 6 aprile, e svela come gli italiani siano attivi in fatto di pratica ma anche di acquisti, soprattutto le donne.

Secondo recenti dati del CONI, in Italia oggi gli sportivi hanno raggiunto un valore record, con oltre 20 milioni di italiani attivi. Sebbene gli uomini pratichino sport in misura maggiore (60%), sono le donne a fare più acquisti nel settore: la conferma arriva dai dati di Privalia, dove il 58% di clienti che acquistano articoli sportivi è una donna, principalmente di età compresa tra i 30 e i 49 anni (71%).

Fra le discipline più praticate si distinguono ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica (25% degli sportivi italiani), il calcio (23%) e gli sport acquatici (21%). Tutte pratiche classiche, ma sempre più affiancate anche da nuovi trend.

Alle icone del cinema e della musica, si affiancano quelle dello sport: sono belle, giovani e rappresentano storie di successo, guadagnato sul campo con dedizione e sacrificio. Spesso lanciano delle tendenze sia in fatto di moda che di beauty

Commenta l’esperta di immagine Rossella Migliaccio. Accanto alle famose apparizioni in passerella di Federica Pellegrini o di Maria Sharapova, anche Massimiliano Rosolino e la star dell’NBA Kobe Bryant hanno calcato le passerelle e i parterre delle sfilate nel corso delle fashion week internazionali. Campioni dello sport che si sono distinti per lo stile inconfondibile, copiato e interpretato dai giovanissimi.

Forte di un’esperienza nel campo della consulenza, Rossella ha fondato l’Italian Image Institute, il primo istituto in Italia interamente dedicato alla consulenza di immagine. In occasione della Privalia Sport Week, il sito di shopping online ha deciso di coinvolgerla in fatto di tendenze e look.