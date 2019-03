La conferenza stampa piloti in vista del Gran Premio del Bahrein 2019 di F1 che si corre nel weekend. Presenti Bottas, Leclerc, Gasly, Kvyat e Norris.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 28/03/2019 17:32 | aggiornato 28/03/2019 17:37

Siamo alla vigilia del primo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula 1 e presso il circuito di Sakhir si è svolta la consueta conferenza stampa piloti. Dopo l'appuntamento inaugurale GP d'Australia, ciascuno ha le proprie motivazioni per fare bene in questo fine settimana.

Per la Mercedes è presente Valtteri Bottas, vincitore della gara di Melbourne. Il finlandese ci tiene a ripetersi per dimostrare che il precedente successo non è stato casuale e che anche lui può dire la sua nella lotta per il titolo. In sala stampa anche Charles Leclerc, altro driver molto motivato visto che ad Albert Park lui e la Ferrari non hanno ottenuto quanto speravano. La scuderia di Maranello vuole riscattarsi, tenendo conto anche del fatto che Sebastian Vettel in Bahrein ha vinto sia nel 2017 che nel 2018.

Voglia di rivincita pure per Pierre Gasly, altro protagonista della conferenza. In Australia sia qualifiche che gara sono andate male per il pilota francese, che ha chiuso il weekend senza punti. La Red Bull ha chiuso terza con Max Verstappen, mostrando che la monoposto è competitiva e che pertanto il 23enne di Rouen può fare molto meglio. Presenti alla conferenza stampa anche Daniil Kvyat (Toro Rosso) e Lando Norris (McLaren).

Valtteri Bottas ha parlato nella conferenza stampa piloti di Formula 1 in Bahrein

Formula 1, Bahrein 2019: Bottas in conferenza stampa

Bottas si approccia con ottimismo al Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula 1. Oltre al risultato di Melbourne, a dare fiducia al finlandese è anche il secondo posto conquistato un anno fa a Sakhir. In conferenza stampa il pilota della Mercedes è apparso particolarmente sereno.

Bella sensazione essere in testa al campionato, anche se abbiamo corso solamente una gara. Sono concentrato su questo weekend. Difficile dire se ci potremo ripetere qui. In Australia siamo stati sorpresi in positivo dalle prestazioni, però Melbourne è una pista particolare. Solo qui e in Cina avremo più le idee chiare sul livello delle prestazioni di tutti. Ho fatto una delle mie gare migliori in assoluto, la chiave è stata aver presto il primo posto in partenza e poi non ho commesso errori. Spero di rivivere quelle sensazioni.

Valtteri ha ammesso che la nuova monoposto W10 gli dà sensazioni diverse rispetto alle precedenti versioni. Ha spiegato che già dai test ha avuto un buon feeling e non ha accusato problemi, si sente a proprio agio nel guidarla. Una situazione positiva generata anche da alcuni cambiamenti personali che lui stesso ha confessato di aver effettuato.

Posso dire che qualcosa nella mia mentalità è cambiato in questa stagione. La preparazione nel corso dell'inverno, anche il modo in cui mi sento e vedo le cose è cambiato. È difficile spiegarlo nei dettagli, però mi sento diverso rispetto agli anni precedenti. In Bahrein sono sempre andato abbastanza forte e quest'anno ci sarà anche una zona DRS in più per superare. Mi piace questo circuito, darò il massimo.

Charles Leclerc in conferenza auspica il riscatto Ferrari in Bahrein

Leclerc spera di riscattarsi a Sakhir con la Ferrari

Leclerc in Australia ha chiuso con il quinto posto, dietro al compagno Vettel. Avrebbe potuto superarlo, però, dal box è arrivato l'ordine di non effettuare il sorpasso. Il pilota nato a Montecarlo ha voglia di riscatto e conta di poter essere maggiormente competitivo in Bahrein nella sua seconda gara in Formula 1 con la monoposto di Maranello.

Dopo i test di Barcellona ci aspettavamo di più, però ci sono lo stesso aspetti positivi da prendere. Comunque Melbourne non è una pista rappresentativa delle prestazioni della macchina, anche se lo stesso non siamo andati forte quanto avremmo voluto. Sono piuttosto fiducioso sul lavoro fatto dal team per migliorare dopo l'Australia. Non credo vi sia un problema strutturale della monoposto, a Melbourne non si è visto il nostro vero valore. Anche io avevo commesso errori in qualifica e in gara, cercherò di non ripeterli. Siamo tutti fiduciosi nella squadra.

Il driver monegasco è ottimista in vista del weekend di Sakhir, pensa che la scuderia di Maranello abbia lavorato bene per progredire nelle aree nelle quali ad Albert Park c'erano state delle problematiche. La pista australiana è certamente differente da quella del Bahrein, dove probabilmente il potenziale della SF90 potrà uscire meglio.

Ci aspettiamo di essere più competitivi, abbiamo trovato delle risposte sulla mancanza di prestazione a Melbourne. Vedremo solo qui se si trattava solamente di un problema inerente al tracciato oppure se c'è altro. Comunque sono fiducioso sulla forza del nostro pacchetto. Frustrato per l'ordine di scuderia? Nessuna frustrazione, era la prima gara. Il team non aveva niente da guadagnare se io fossi stato quarto invece che quinto, avremmo preso gli stessi punti. Comprensibile che non abbiano voluto correre il rischio di vederci lottare e magari perdere punti.

Pierre Gasly in conferenza spiega la volontà di rifarsi in Bahrein dopo il deludente risultato in Australia

Gasly vuole dimostrarsi al livello di Verstappen

Verstappen terzo ad Albert Park e Gasly solo undicesimo, bloccato dietro la Toro Rosso di Kvyat. Il pilota francese della Red Bull ha voglia di mostrarsi all'altezza del compagno e di conquistare un risultato positivo.

La prestazione complessiva del weekend è stata buona, credo che il passo sembrasse promettente da parte mia nelle prove. Quanto successo in qualifica ci ha costretti a inseguire e una pista come Melbourne ha reso il risultato scarso. Non era quello che volevamo. Weekend difficile, però bisogna accettarlo anche se avremmo meritato un risultato migliore. Dobbiamo fare in modo che questo fine settimana sia pulito. Max ha fatto vedere che la prestazione dell'auto può essere molto positiva, ciò è promettente per le prossime gare.

Il campione della GP2 del 2016 è amareggiato per il piazzamento ottenuto in Australia, ma guarda avanti e si sente positivo in vista di questo weekend. Un anno fa arrivò quarto in Bahrein.