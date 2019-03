Durante il party dell'evento di poker andato in scena in Russia, un ragazzo a sorpresa è salito sul palco per chiedere la mano alla ragazza. Tra il boato del pubblico ha accettato.

di Francesco Maria Bizzarri - 28/03/2019 11:54 | aggiornato 28/03/2019 17:58

Per una proposta di matrimonio se ne sentono di tutti i colori. Dalle magliette personalizzate, alle serenate, ai giri in mongolfiera per avere la fatidica risposta. Ma mai si era visto un uomo avanzare la sua proposta durante un torneo di poker. All’EPT di Sochi, è andata in scena la situazione più originale del genere romantico.

Aleksandr Smirnov, un fan del gioco, ha stupito tutti (compresa la futura moglie), salendo sul palco del party per chiedere alla sua ragazza, Elena Zdorovtsova, di sposarlo. Tutti increduli, compresa lei. Che tra l’imbarazzo del momento e qualche risata, ha detto sì.

Un evento mai visto durante un EPT organizzato da PokerStars. Che ha avuto tantissima risonanza mediatica. La serata, dopo l’annuncio, è proseguita tra musica e applausi. Mentre all’interno del casinó si giocava ascoltando il concerto della cantante Elena Temnikova.

Ept Sochi, le immagini della festa: andava in scena la proposta di matrimonio

EPT Sochi, ecco la proposta di matrimonio più originale

Aleksandr Smirnov è un giocatore e un fan del poker. C’è anche lui all’EPT di Sochi, ma non inscritto al torneo. È lì per qualche partita, ma soprattutto per chiedere la mano alla sua ragazza, Elena Zdorovtsova. I due stanno insieme da sei anni e finalmente è arrivato il momento di sposarsi. Aleksandr, 15 minuti prima dell’inizio del party del casinó, sale sul palco e fa la sua proposta di matrimonio con un grande mazzo di rose. Ci pensava già da tempo, quando PokerStars aveva annunciato il torneo nella cittadina russa. Da lì l’idea si è concretizzata in fatti. Elena ha detto sì imbarazzata tra gli applausi di tutti i presenti. È all’evento perché lavora come cameriera nel servizio di catering del ristorante. Di certo non si aspettava una proposta del genere.

Ept Sochi, la proposta di matrimonio prima del party

Il futuro marito, emozionato, l’ha baciata. E ha pure detto che le insegnerà a giocare a poker, un gioco che è entrato nella loro vita per sempre. Aleksandr, ha giurato sul palco, di non essere molto bravo. Fin qui, la sua vittoria più grande sono stati quei 18mila rubli (circa 300 euro) incassati proprio al casinó di Sochi. Ma il suo score deve aggiornarlo: va aggiunto un altro successo, il “sì” della ragazza in vista del matrimonio. E prossimamente parteciperà anche all’EPT: provare a vincere il premio finale (quest’anno è più di 2 milioni di dollari), non sarebbe male. Con la vincita ci esce giusto una bella casa per la futura famiglia.