Cristiano Ronaldo: per Scolari un muscolo non lo fermerà

Juventus, Cristiano Ronaldo: "Non sono preoccupato per l'infortunio"

Juventus, ansia per Cristiano Ronaldo: tutti gli infortuni in carriera

Non sarà un muscolo a fermarlo. Lui è unico, in passato gli ho dato dei consigli da allenatore a giovane giocatore e anche in seguito, quando era più maturo. Ho visto la tripletta con l’Atletico Madrid, ha dato una gioia incredibile ai suoi compagni ma anche a se stesso. È una rivincita importante e ora la Juventus è una serie candidata alla vittoria finale. Cristiano Ronaldo è il colpo più grande che il club potesse fare, perché lui ogni anno cerca nuove sfide.

Tutto era stato rimandato al suo rientro a Torino, ma la sosta a Barcellona aveva di nuovo fatto temere la necessità di un consulto con qualche specialista catalano. Nulla di tutto questo, come ha rivelato lo stesso portoghese via social: questioni di affari, cose personali, insomma. Ma tifosi, compagni e società ora attendono di conoscere con maggior precisione l'entità dell'infortunio e, di conseguenza, i tempi previsti per il recupero.

I tifosi, e non solo quelli juventini, col fiato sospeso e il pensiero che correva avanti e indietro fra gli ottavi di Champions League, passati grazie alla sua tripletta e i quarti contro l'Ajax, la cui andata è in programma il prossimo 10 aprile.

L'ex ct del Portogallo conosce bene CR7 ed è convinto che la sua determinazione avrà la meglio sull'infortunio: "Un muscolo non basta per fermarlo, lui è unico".

