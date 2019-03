L'allenatore norvegese chiede rinforzi giovani e di spessore internazionale: Sancho obiettivo numero uno. Rischiano il taglio Mata, Sanchez, Darmian e Rojo.

di Luca Guerra - 28/03/2019 20:54 | aggiornato 28/03/2019 20:58

Ole Gunnar Solskjaer sarà l’allenatore del Manchester United per i prossimi tre anni. Dopo 40 gol realizzati e 44 punti raccolti in 19 partite, con il pass per i quarti di finale di Champions League conquistato a dispetto del PSG, i Red Devils hanno scelto la via della continuità per la loro panchina: l'ex attaccante norvegese, 11 anni da giocatore a Manchester dal 1996 al 2007, si è detto "eccitato per avere la possibilità di guidare la squadra ancora a lungo".

Nei piani futuri di Solskjaer non c'è solo il finale di stagione, con il Manchester United impegnato nella corsa al quarto posto e tra le migliori otto d'Europa, ma anche la programmazione del futuro. La strategia dell'allenatore norvegese è chiara: sfoltire l'organico e abbassare l'età media di una rosa nella quale l'ultimo acquisto risponde al nome di Lee Grant, portiere oggi 36enne arrivato a Old Trafford a fine giugno 2018 per coprire le spalle a David De Gea e Sergio Romero.

Il primo nodo che Solskjaer dovrà sciogliere nei piani di calciomercato del Manchester United è quello legato ai calciatori in scadenza di contratto. Sono sei i calciatori che vedranno terminare il proprio legame con il club a giugno. Dopo aver dato l'ok al rinnovo di un anno per Ashley Young, il manager norvegese ha salutato altri elementi a fine contratto come Valencia, mentre sono praticamente definiti i rinnovi per Herrera, De Gea e Pereira. Juan Mata e Matteo Darmian restano invece due punti interrogativi: lo spagnolo si è detto "sereno" ai microfoni di As, un aggettivo che forse è meno adatto a Darmian. Il terzino ex Torino sembra con più di un piede fuori da Old Trafford.

Manchester United, c'è Sancho in cima agli obiettivi di calciomercato di Solskjaer

Manchester United, chi arriva: pronto un poker da 250 milioni di euro

Giovani, preferibilmente inglesi e già pronti a lottare per grandi traguardi. Questo l'identikit dei rinforzi chiesti da Solskjaer. E mentre le altre protagoniste della Premier League e del calcio europeo hanno già mosso i primi passi - su tutte il Chelsea, che si è già assicurato Pulisic, acquistato per la prossima estate a 65 milioni di euro dal Dortmund - a Manchester sanno di dover aprire il portafogli per cambiare volto allo United. Per il Sun, anche i Red Devils potrebbero puntare in Bundesliga per rinforzarsi: il primo nome sul taccuino è quello di Jadon Sancho, vera rivelazione del Borussia Dortmund 2018/2019 con 9 reti e 17 assist. Per il classe 2000 inglese con radici a Trinidad servono più di 100 milioni di euro.

Manchester United, il sogno per la difesa è Koulibaly del Napoli

Sancho rappresenterebbe il pilastro tecnico della nuova era targata Solskjaer, ma non sarebbe il solo obiettivo britannico del club. Nella lista della spesa del Manchester United ci sono infatti anche Declan Rice, versatile centrocampista classe 1999 del West Ham, e Aaron Wan-Bissaka, terzino 22enne del Crystal Palace che per movenze e attitudini offensive ricorda lo juventino Joao Cancelo. A completare l'elenco, ecco il centrale difensivo Harry Maguire, titolare nel Leicester e nella nazionale inglese nonché il più "esperto" del gruppo con i suoi 26 anni.

Un poker dal valore complessivo di quasi 250 milioni di euro, al quale sommare alcuni profili già protagonisti da diversi anni in Europa e nel mirino dei Red Devils: da Kalidou Koulibaly, dichiarato incedibile a più riprese dal Napoli, a Raphael Varane del Real Madrid, passando per Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Philippe Coutinho del Barcellona. Nomi per i quali occorrerà però strappare un assegno da almeno 80 milioni di euro a salire.

Antonio Valencia saluterà il Manchester United dopo 10 anni con i Red Devils

Chi parte: Valencia ai saluti, incognite Sanchez e Fred

Se Antonio Valencia, arrivato a Old Trafford dal Wigan nel 2009, è la certezza alla voce "addii", tra le incognite ci sono anche calciatori ancora in grado di stuzzicare gli appetiti del calcio europeo. Su tutti, Alexis Sanchez: l'attaccante cileno ex Udinese e Barcellona, arrivato nella scorsa estate al Manchester United dall'Arsenal, è stato frenato da una serie di infortuni e oggi non appare al centro dei piani di Solskjaer, come le 2 reti spalmate su 23 presenze stagionali confermano. "Ha qualità, ma tocca a lui dare un segnale" ha detto il manager norvegese del suo attaccante a febbraio. La situazione, da quei giorni, non è cambiata. I Red Devils vanno di corsa, il Niño Maravilla no. Così in estate potrebbe maturare l'addio.

Alexis Sanchez, futuro lontano dal Manchester United per il cileno?

Stesso discorso per Fred. Mai al centro del progetto, con Mourinho prima e Solskjaer poi, il centrocampista brasiliano arrivato per 60 milioni dallo Shaktar nello scorso giugno ha raccolto 19 presenze in stagione. Rappresenta però un patrimonio della società, che vorrebbe chiede all'allenatore di rivitalizzarlo in vista della prossima stagione. Balla anche la difesa, dove Darmian potrebbe non essere l'unico interprete ai saluti: i 40 gol sin qui incassati in Premier League, che fanno di quello dei Red Devils il peggior reparto difensivo tra le prime sette squadre in classifica, impongono serie riflessioni su Eric Bailly, Marcos Rojo e Chris Smalling. Almeno uno dei tre potrebbe partire nel calciomercato estivo. Ma ecco come potrebbe giocare il Manchester United 2019/2020 (in grassetto i possibili nuovi acquisti):

Manchester United (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka (Dalot), Jones (Koulibaly), Maguire, Shaw; Rice, Matic (Herrera), Pogba; Sancho (Coutinho), Lukaku, Rashford. Allenatore: Solskjaer.

Test estivi per i talenti fatti in casa: i nomi nel mirino

La stagione 2019/2020 del Manchester United partirà molto presto, con la tourneé australiana di metà luglio che prevede i match contro Perth Glory e Leeds United. A seguire i Red Devils affronteranno a Singapore l'Inter e a Shangai Tottenham e Cardiff. Test utili per valutare la condizione della rosa, ma che avranno un peso specifico maggiore per alcuni dei componenti del settore giovanile dei Red Devils già lanciati da Solskjaer nel corso della stagione. Se Scott McTominay e Andreas Pereira hanno visto incrementare il loro impiego da dicembre ad oggi, i teenager Angel Gomes, James Garner, Tanith Chong e Mason Greenwood, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, inseguono un posto in pianta stabile in prima squadra. Gli ultimi due erano in campo nel finale di partita nel 3-1 sul campo del PSG, che ha regalato allo United i quarti di Champions. Un segnale per tutti: gioca chi lo merita, a prescindere dalla carta d'identità. Il nuovo Manchester di Solskjaer sarà (anche) questo.