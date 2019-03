Il nuovo allenatore della Casertana si presenta in conferenza stampa.

di Redazione Fox Sports - 28/03/2019 09:28 | aggiornato 28/03/2019 11:35

Quando parla fa sempre rumore. Sandro Pocheschi è così, le dichiarazioni banali non fanno per lui. Basti ricordare la conferenza stampa tenuta dopo Svezia-Italia, playoff dei Mondiali di Russia 2018. Il tecnico allora alla Ternana attaccò duramente la Nazionale azzzurra per l'atteggiamento messo in mostra contro gli scandinavi.

Ora Sandro Pochesci è tornato a far parlare di sé in occasione della sua presentazione come nuovo allenatore delal Casertana.

Pochesci (parla in terza persona, ndr) ha vinto in Prima Categoria, Promozione, Eccellenza, Serie D, C2, C1 e Serie B. Sono salito 7 categorie, allenatori come Spalletti e Mancini non li hanno vinti questi campionati, sono partiti dalla Serie A

Poi ha concluso: