Il quotidiano francese lancia la bomba: Florentino Perez farà follie per rilanciare le ambizioni dei Blancos. Tre i campioni nel mirino.

di Andrea Bracco - 28/03/2019 12:16 | aggiornato 28/03/2019 12:21

Il Real Madrid è pronto a rinascere in grande stile. Questo è quello che trapela dalle parti di Valdebebas, dove la società in questi giorni sta raccogliendo le idee per capire quali e quanti saranno i margini di movimento in vista della prossima annata, quando nella capitale spagnola sarà tassativo tornare competitivi su tutti e tre i fronti. Aver terminato di fatto la stagione a metà marzo non ha fatto piacere a Florentino Perez: il vulcanico numero uno madridista ha deciso di rilanciare le ambizioni della squadra e, per farlo, sarà necessario un intervento massiccio sul mercato.

A confermarlo è anche L'Equipe, uno dei media francesi più autorevoli in ambito calcistico, che ha dedicato la prima pagina dell'ultima edizione proprio alle Merengues. Il messaggio è chiaro e facilmente interpretabile: al centro campeggia lo stemma del Real Madrid e sullo sfondo ci sono quattro immagini, quelle di chi verosimilmente sarà chiamato a essere protagonista di questo ambizioso rilancio. Ovviamente il volto principale è di Zinedine Zidane: il tecnico francese è tornato alla guida dei Blancos qualche settimana fa, quando la società lo ha richiamato per prendere il posto di Santiago Solari.

Le rassicurazioni tecniche ricevute da Zizou riguardano principalmente lo studio di una strategia concordata nel fissare tutti gli obiettivi di mercato in vista della prossima stagione. Ci vorranno diversi big per pungolare e rinvigorire il legame tra il Real e il tifo, perché quest'anno le cose non sono andate benissimo. Per questo Florentino ha garantito un investimento senza eguali che andrebbe a toccare i 500 milioni di euro. Una cifra molto importante, con la quale si può davvero pensare di fare le cose in grande.

Kylian Mbappé e Paul Pogba sono due dei grandi obiettivi estivi di mercato del Real Madrid: Florentino Perez pronto a investire 500 milioni per rinforzare la squadra

Calciomercato, Real Madrid scatenato: il sogno è Mbappé

La rivoluzione madridista partirà dall'attacco, dove il grande obiettivo si chiama Kylian Mbappé: la punta del PSG permetterebbe a Florentino di sistemare il reparto offensivo per molti anni e, probabilmente proprio per questo, più della metà del tesoretto messo da parte per fare mercato verrà eventualmente utilizzata per posare le mani sul francese. Secondo France Football, Perez sarebbe disposto a spingersi fino a 280 milioni di euro per strappare il talento classe 1998 al club parigino, che in ogni caso tra qualche mese dovrà valutare con attenzione l'impatto sui bilanci di un'operazione da 135 milioni di euro complessivi.

Con la UEFA sempre molto attenta ai conti di Al Khelaifi, Mbappé potrebbe diventare un sacrificio necessario. A quel punto la soluzione madrilena potrebbe essere la migliore, con i tifosi che già sognano i fraseggi nello stretto tra il fresco campione del mondo e Vinicius Junior. Alle loro spalle potrebbe posizionarsi Eden Hazard, altro grande obiettivo di lungo corso per un Real Madrid voglioso di tornare a vincere in fretta. La situazione legata al belga è abbastanza particolare, perché le sue scelte saranno inevitabilmente influenzate dal futuro del Chelsea.

Voici la une du journal L'Équipe du jeudi 28 mars 2019.



Télécharger l'édition 👉 https://t.co/r9axf4Lfun pic.twitter.com/yiO1bj0WZR — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 27, 2019

I Blues hanno il mercato bloccato per due sessioni, quindi perdere Hazard significherebbe di fatto non poter sostituire il vero top player di questa squadra. Il Chelsea ha davanti tre opzioni: la prima è quella di smettere di trattare la cessione di Hazard con il Real Madrid, il che porterebbe il giocatore a liberarsi a parametro zero tra un anno. La seconda alternativa, a oggi improbabile, è quella di arrivare a un accordo per un rinnovo di contratto, mentre come terza via esiste la semplice cessione, sperando che Christian Pulisic alla lunga riesca a far dimenticare l'eventuale partenza del numero 10.

Più interessante e decisamente più fattibile è l'affare Paul Pogba. Il centrocampista dovrebbe lasciare il Manchester United in estate e la corte spietata che il Real Madrid gli sta facendo da tempo è parecchio gradita dallo stesso francese. Già nel 2016 le due parti avrebbero potuto incrociare le rispettive strade, ma la voglia di tornare in Inghilterra aveva prevalso sull'opzione spagnola. Oggi però le carte in tavola sono cambiate: Zidane avrebbe espresso il desiderio di allenare Pogba che, a sua volta, sarebbe il perfetto prototipo di calciatore di cui le Merengues avrebbero bisogno in mezzo al campo. Il classe 1993 va in scadenza nel 2021 e non ha intenzione di rinnovare, quindi il tempismo di Florentino potrebbe rivelarsi ancora una volta il fattore decisivo.