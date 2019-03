L'interesse di una squadra come il Milan mi rende orgoglioso. Vediamo che succederà. Ripeto, sono molto contento dell'interesse. Io insieme a Paquetà? Perché no, scherzo spesso con lui dicendo che se tutto andrà in un certo modo potremmo diventare compagni di squadra

Classe 1996, è seguito da tempo da Leonardo che però deve affrontare un ostacolo non da poco per portarlo alla corte di Gattuso. Quale? Una clausola da 80 milioni inserita nel contratto del giocatore.

