Il francese è pronto a ridursi l'ingaggio pur di vestire il blaugrana: all'Atletico Madrid percepisce 23 milioni netti a stagione, al Barça sarebbero 16.

di Antonio Gargano - 28/03/2019 15:55 | aggiornato 28/03/2019 16:00

La delusione per l'eliminazione agli ottavi di Champions League sembra aver cambiato i piani di Antoine Griezmann. La scorsa estate l'attaccante francese aveva deciso in extremis di rimanere all'Atletico Madrid, rinnovando fino al 2022, per provare a vincere il trofeo al Wanda Metropolitano, impianto che ospiterà la finale di sabato 1 giugno. Dopo il ko contro la Juventus, le speranze sono svanite e il Barcellona è tornato all'attacco per il colpo del prossimo calciomercato.

Griezmann is ready to lower the salary that he is currently earning at Atlético Madrid in order to join Barcelona. The French striker does not see any chance to win titles and progress as a player at Atléti. [md] pic.twitter.com/kt1GRuwbDY — barcacentre (@barcacentre) March 28, 2019

Il club blaugrana, che diversi mesi fa era arrivato ad un accordo verbale, riapre le sue porte a Griezmann. Bartomeu e Valverde sanno che la destinazione è gradita dal calciatore, che però deve rispettare gli accordi presi ormai un anno fa. Sposando la causa del Camp Nou, il francese sa di andare incontro ad una riduzione dello stipendio rispetto a quello attualmente percepito da elemento chiave dei colchoneros. La voglia di cambiare aria non lo renderebbe un problema.

A ciò si aggiunge la clausola rescissoria fissata dall'Atletico Madrid. Fino al 30 giugno, il prezzo per liberare Griezmann è fissato a 200 milioni di euro. Dal giorno successivo, invece, scenderà a 120, cifra che il Barcellona è disposto a sborsare più volentieri. L'accordo con il giocatore, invece, si aggira intorno ai 16 milioni di euro, gli stessi pattuiti nel 2018 prima del dietrofront.

A far cambiare idea a Griezmann non c'è stata solo la volontà comune di vincere la Champions League al Wanda Metropolitano, ma anche un incentivo economico di rilievo: 23 milioni di euro netti a stagione, con tanto di opera di convincimento da parte di dirigenza, Godin e Simeone. Lasciando i colchoneros per vestire il blaugrana, quindi, significa rinunciare a 7 milioni di euro rispetto all'ingaggio attuale.

Le ambizioni del francese, però, sembrano più importanti del ritorno economico. L'Atletico Madrid ha appena ceduto Lucas Hernandez al Bayern Monaco, l'avventura di Godin è ai titoli di coda prima del trasferimento all'Inter e la ricostruzione di una squadra competitiva sui palcoscenici europei non sembra così immediata. Griezmann non vuole perdere un altro treno per Barcellona, dove ricoprirebbe un ruolo di spicco e lotterebbe con più continuità su tutti i fronti.

I blaugrana, inoltre, cercano un sostituto di Suarez, che ha 32 anni e diversi problemi al ginocchio. Sul taccuino della dirigenza ci sono anche Jovic e Rashford, ma l'affare Griezmann è il più importante anche sul piano del merchandising durante il prossimo calciomercato. Il calciatore, invece, potrebbe riscattare una stagione sotto le aspettative vestendo una nuova maglia.

Griezmann può giocare con Messi: il Barcellona cerca un sostituto di Suarez

Freno alla trattativa

Eppure, l'attaccante ha appena smentito qualsiasi legame con il Barcellona. Ne ha parlato durante le qualificazioni ad Euro 2020, dopo le vittorie con Moldova e Islanda. Il suo rapporto con l'Atletico Madrid è ancora saldo:

Sono stufo di queste voci, ma ormai tornano a galla ogni anno e mi sono abituato. Siamo delusi per l'eliminazione dalla Champions League, ma dobbiamo continuare a far bene in campionato. È uno stimolo importante anche per me dopo un periodo negativo.

Dichiarazioni di fedeltà al progetto dell'Atletico Madrid, ma anche un modo per nascondere l'interesse evidente del Barcellona e per il Barcellona. Il calciomercato estivo si avvicina e Griezmann potrebbe sposare quella causa a cui ha rinunciato un anno fa.