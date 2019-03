L'esterno appena "prenotato" dall'Atletico Madrid per 80 milioni è l'acquisto più caro di sempre per il Bayern Monaco, ma potrebbe essere uguagliato dal giovane portoghese.

28/03/2019

Il tesoriere era già stata avvisata per tempo, ma il 14 marzo scorso, di buon mattino, ha ricevuto la conferma ufficiale direttamente dal presidente Uli Hoeness: per il Bayern Monaco è arrivato il momento di far partire la rifondazione e il nostro mercato parte subito, oggi stesso.

Già, l'eliminazione dalla Champions League a opera del Liverpool era ancora fresca e la ferita bruciava. I bavaresi non uscivano negli ottavi di Coppa dalla stagione 2010-11: quella volta era stata l'Inter di Leonardo a vincere a Monaco 2-3, con un Eto'o stratosferico - 1 gol e due assist - e un Pandev chirurgico nel finale.

Ma da allora in Champions League il Bayern aveva raggiunto 4 semifinali e 2 finali, più un'eliminazione contestatissima, arrivata al termine dei tempi supplementari contro il Real Madrid nei quarti 2016-17. Una corazzata, insomma.

Calciomercato Bayern Monaco: il presidente Uli Hoeness ha annunciato la rifondazione

Calciomercato Bayern Monaco: Lucas Hernandez il più costoso

Ma come tutte le corazzate, anche il Bayern Monaco ha bisogno ogni tanto di fermarsi in rada per sottoporsi alle operazioni di restauro. E a quanto pare il restauro sarà radicale, come traspariva già nei giorni scorsi dalle parole di Hoeness:

Siamo nel mezzo di un processo di ringiovanimento della squadra. Si tratta del programma di investimento più importante che il club abbia mai impostato.

Dopo un calciomercato estivo al risparmio - sono arrivati solo Goretzka, a parametro zero, e Gnabry, un prestito di ritorno - la prima avvisaglia è stato l'acquisto a gennaio di Alphonso Davies per 10 milioni più 8 di bonus, e poi c'è stato il botto: Lucas Hernandez preso dall'Atletico Madrid senza trattativa, consegnando semplicemente al club iberico l'assegno di 80 milioni della clausola rescissoria.

Lucas Hernandez: il Bayern Monaco lo ha pagato 80 milioni all'Atletico Madrid

E se a gennaio Hoeness faceva il grosso dichiarando che 80-85 milioni per Lucas non erano poi una gran cifra, non bisogna dimenticare che, numeri alla mano, si tratta pur sempre, e di gran lunga, dell'acquisto più costoso della storia del Bayern Monaco. Corentin Tolisso, secondo dietro di lui, era costato poco più della metà, 41,5 al Lione nel 2017, con Javi Martinez a completare il podio con i 40 milioni pagati all'Athletic Bilbao nel 2012.

Corentin Tolisso, il secondo acquisto più costoso della storia dei bavaresi

Il rebus Renato Sanches

Ma nella rosa del Bayern c'è un giocatore che potrebbe, in teoria, insidiare il primato del francese. Si tratta di Renato Sanches, il portoghese classe 1997 che i bavaresi avevano acquistato tre anni fa dal Benfica con una formula decisamente particolare: 35 milioni subito, più una serie di bonus - 5 milioni ogni 25 presenze (fino a un massimo di 25 milioni) e 20 milioni in caso di podio al Pallone d'Oro o al FIFA Pro World XI - che porterebbero il suo costo proprio a 80 milioni. A essere sinceri, per come è partita l'esperienza tedesca di Sanches, Lucas e il suo primato possono dormire sonni tranquilli: dopo una prima stagione molto deludente - circa 900 minuti giocati senza né un gol né un assist - il ragazzo era stato spedito a farsi le ossa allo Swansea, ma un brutto malanno alla coscia lo ha tenuto fuori da gennaio fino a primavera inoltrata facendogli perdere anche i Mondiali con la Nazionale. Quest'anno, tornato al Bayern, qualcosa sembra muoversi: il ragazzo gioca un po' di più, sono arrivati i primi assist e, finalmente, anche il primo gol, contro il suo Benfica in Champions. Ma obiettivamente il podio del Pallone d'Oro sembra, al momento, ancora lontano.

Renato Sanches è costato 35 milioni, ma con i bonus potrebbe arrivare a 80

La Top 10 degli acquisti più costosi del Bayern Monaco

Nella Top 10 degli acquisti più costosi effettuati dal Bayern Monaco sul calciomercato, riportati in milioni di euro, entra di diritto anche un altro difensore francese, campione del mondo 2018, Benjamin Pavard, già preso per la prossima stagione dallo Stoccarda per 35 milioni, l'ammontare della clausola rescissoria, che lo colloca in sesta posizione.

Lucas Hernandez - Atletico Madrid - 80 Corentin Tolisso - Lione - 41,5 Javi Martinez - Athletic Bilbao - 40 Arturo Vidal - Juventus - 37,5 Mario Goetze - Borussia Dortmund - 37 Benjamin Pavard - Stoccarda - 35 Mats Hummels - Borussia Dortmund - 35 Renato Sanches - Benfica - 35 Douglas Costa - Shakhtar D. - 30 Manuel Neuer - Schalke 04 - 30

In realtà dovremmo parlare di Top 12, perché sempre 30 milioni il club bavarese aveva pagato anche per Mario Gomez allo Stoccarda e Franck Ribery al Marsiglia, una bella cifra per la stagione 2007/08. Una curiosità; nello stesso anno del francese, era arrivato anche Luca Toni che, con gli 11 milioni pagati alla Fiorentina, figura al 29esimo posto fra le spese del club.