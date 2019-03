Il capitano del Torino ha percorso la varie tappe della propria carriera in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il calcio è passione e voglia di divertirsi".

di Andrea Bracco - 28/03/2019 15:17 | aggiornato 28/03/2019 15:22

Andrea Belotti è uno dei centravanti più chiacchierati d'Italia. Il fatto che giochi nel Torino, quindi in una squadra attualmente di secondo piano, non lo ha mai esentato da elogi né critiche, soprattutto perché - fino a un paio di anni fa - lasciava intravedere potenzialità illimitate. La stagione 2016/17, quella che di fatto lo ha portato a imporsi anche in Serie A, ha avuto molteplici significati e altrettante conseguenze per la sua carriera.

Il Gallo di recente è tornato a cantare: dopo un periodo di appannamento dovuto in primis al poco feeling con i nuovi dettami di gioco imposti da Walter Mazzarri, il numero 9 granata è rimasto inceppato per diversi mesi nonostante, soprattutto nel girone di andata, avesse dato alcuni segnali di ripresa dopo un'annata come quella scorsa, cominciata con un infortunio curato male e proseguita peggio. La sua doppietta al Frosinone ha permesso al Torino di rimontare una partita importante in chiave europea, con la squadra che - nonostante il brutto stop casalingo contro il Bologna - è ancora in piena tabella di marcia per centrare l'obiettivo Europa League e ha rinsaldato il legame con i propri tifosi.

Torino è così: parliamo di una grande piazza e di una grande società, gioco con dei compagni fantastici. Per questo quando mi chiedono dove mi vedo in futuro dico che starò qui. Sono in città da quattro anni e già la amo.

La dichiarazione d'amore per il colore granata arriva in chiusura di un'intervista rilasciata nell'ultima edizione de La Gazzetta dello Sport, nella quale Belotti ha raccontato tutta la sua vita calcistica percorrendo le varie tappe che lo hanno portato a vestire la maglia che, in tempi recenti, è stata di Marco Ferrante e Rolando Bianchi. Eredità scomode, delle quali però il ragazzo bergamasco non sente il peso.

D'altronde il Gallo è sempre stato così: schivo ma responsabile, un gran lavoratore consapevole dei propri mezzi ma sempre pronto a impegnarsi per migliorare. Non è un caso che, dopo un paio di stagioni, la fascia di capitano sia finita sul suo braccio. Eppure l'avventura in granata non era cominciata benissimo: nell'estate del 2015, mentre era impegnato nel ritiro austriaco col Palermo, ad Andrea Belotti venne comunicata la cessione. Il trasferimento lampo fu seguito da una prima annata difficoltosa :

Con Ventura ho segnato 12 gol il primo anno ma sbagliavo tanto, l'anno dopo invece ogni palla che toccavo finiva in rete. In realtà non è mai cambiato nulla, semplicemente è questione di fortuna.

La stagione alla quale si riferisce Belotti è quello dei 26 gol in Serie A, tramite i quali si era anche momentaneamente conquistato la chiamata dell'Italia, con cui ha inanellato diverse presenze, comprese quelle nel doppio confronto maledetto contro la Svezia:

Per me è sempre un onore vestire l'Azzurro. Non so cosa capitò quella sera: gli episodi hanno cambiato la partita, ma già nei giorni precedenti mancava lucidità. Non eravamo sereni e si vedeva. Negli spogliatoi eravamo in lacrime, perché tutti teniamo alla Nazionale.

Una Nazionale che a Belotti è costata anche il ginocchio:

I due infortuni dello scorso anno mi hanno messo in difficoltà, sia fisicamente che psicologicamente: dopo il problema al collaterale contro il Verona sono stato fuori un mese e mezzo, per poi fermarmi di nuovo in allenamento. E qui la mia famiglia mi ha aiutato molto, facendomi capire quanto sia necessario combattere.

Famiglia e idoli di infanzia: il mito è Shevchenko

Andrea Belotti e la famiglia, un binomio inscindibile. I genitori rappresentano una grossa parte del mondo che ruota attorno al centravanti granata:

Quando sono partito per Palermo ho detto a mia madre che avrebbe potuto smettere di lavorare. Mio fratello mi ha trasmesso la passione per il calcio portandomi per la prima volta allo stadio. Mio padre è un grande uomo, al pari dei primi allenatori che ho avuto da bambino, fondamentali per la mia carriera.

Una carriera cominciata in provincia e proseguita nell'Albinoleffe, club della periferia bergamasca che nota subito le doti fisiche straripanti del Gallo. Poi, dopo l'esordio in prima squadra, arriva il trasferimento al Palermo, dove Belotti va a completare un reparto offensivo nel quale facevano bella mostra Paulo Dybala e Franco Vazquez:

Sono partito a 20 anni per una città lontana, dove però ho vissuto molto bene. Nell'anno di B mi sono divertito molto, in quello successivo meno perché ero sempre in panchina. Con Dybala mi sono trovato subito: gioca un calcio pazzesco e ha imparato a tenere fisicamente botta a tutti. Ha qualità esagerate.

Gli idoli, però, sono due simboli del Milan, squadra per la quale Andrea Belotti ha sempre fatto il tifo: