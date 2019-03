L'ex UFC Heavyweight Champion al primo posto nella classifica degli stipendi WWE con 12 milioni. Nel podio anche John Cena e Roman Reigns. Tra le donne, primeggia Ronda Rousey.

di Paolo Gaetano Franzino - 27/03/2019 15:29 | aggiornato 27/03/2019 19:34

Ogni settimana ci intrattengono sui ring di Raw e SmackDown. Di loro sappiamo praticamente tutto: dai nomi di battesimo a quelli delle rispettive mosse finali, dalle theme song alle cinture conquistate. Tutti noi, soprattutto da piccoli, abbiamo fantasticato di diventare wrestler, prima di soffermarci su una domanda importante: quanto guadagnano i lottatori WWE?

Aiutandoci con i dati pubblicati dal Daily Mirror e le indiscrezioni di siti specializzati come Sportskeeda, Total Sportek e Inquisitr (la WWE infatti non comunica ufficialmente le cifre dei contratti, né ha mai confermato certi dati), siamo riusciti a generare un quadro approssimativo (probabilmente molto vicino alla realtà) della situazione stipendi nella federazione di Stamford. Nell'elenco dei compensi spiccano i 12 milioni di dollari guadagnati da Brock Lesnar, che nonostante un calendario di impegni molto meno fitto rispetto agli altri, è il wrestler più pagato in casa WWE. Dopo di lui ci sono John Cena, con 8,5 milioni, e Roman Reigns, con 5: l'ex membro dello Shield è l'unico lottatore full-time presente sul podio.

Prima di scoprire gli stipendi di tutte le Superstar è però necessario fare una premessa. Le cifre indicate si riferiscono alla parte fissa del contratto, senza tenere conto dei bonus. Che variano da lottatore a lottatore: ad esempio, Lesnar incassa 500 mila dollari per ogni main event, mentre Randy Orton ha un rimborso spese riguardante i viaggi. Questo perché gli atleti WWE sono considerati liberi professionisti, e la federazione paga loro soltanto gli spostamenti in aereo. Tutte le altre spese (abbigliamento, auto, alloggi) sono invece a carico degli stessi wrestler.

Brock Lesnar ha vinto il sesto titolo mondiale WWE a Crown Jewel

Gli stipendi dei lottatori WWE

Monday Night Raw

Monday Night Raw è lo show settimanale di punta della WWE, per questo non c'è da stupirsi se negli stipendi del roster “rosso” figurano quelli di Brock Lesnar e Roman Reigns. Il terzo lottatore più pagato di Raw è Seth Rollins (3 milioni), dietro di lui Dean Ambrose (2), Dolph Ziggler (1,5), Bobby Lashley, Bray Wyatt e Finn Bálor (tutti a 1). Non mancano le sorprese: la più grande è senza dubbio quella rappresentata dai 300 mila dollari di Braun Strowman, uno dei volti principali della Wordl Wrestling Entertainment. Strowman guadagna addirittura un terzo rispetto a Jinder Mahal.

Brock Lesnar: 12 milioni di dollari

Roman Reigns: 5

Seth Rollins: 3

Dean Ambrose: 2

Dolph Ziggler: 1,5

Bobby Lashley: 1

Bray Wyatt: 1

Finn Bálor: 1

Jinder Mahal: 0,9

Bobby Roode: 0,6

Drew McIntyre: 0,55

Rhyno: 0,5

Sami Zayn: 0,5

Fandango: 0,4

Goldust: 0,4

Heath Slater: 0,4

Zack Ryder: 0,4

Kalisto: 0,35

Apollo Crews: 0,3

Bo Dallas: 0,3

Braun Strowman: 0,3

Elias: 0,3

Titus O'Neil: 0,3

Baron Corbin: 0,28

Curtis Axel: 0,25

Dash Wilder: 0,25

Konnor: 0,25

Scott Dawson: 0,25

Viktor: 0,25

Chad Gable: 0,2

Curt Hawkins: 0,2

Jason Jordan: 0,2

Mojo Rawley: 0,2

Tyler Breeze: 0,2

Roman Reigns attacca Luke Harper a SummerSlam 2015, in un tag team match comprendente anche Dean Ambrose e Bray Wyatt

SmackDown Live

Il “paperone” di SmackDown è Randy Orton, quarto nella classifica generale con i suoi 4 milioni e mezzo. “The Viper” precede AJ Styles (3,5), The Miz (2,5), Daniel Bryan e Kevin Owens (entrambi a 2). Toccano quota 1 milione anche Jeff Hardy e Sheamus.

Randy Orton: 4,5

AJ Styles: 3,5

The Miz: 2,5

Daniel Bryan: 2

Kevin Owens: 2

Jeff Hardy: 1

Sheamus: 1

Kane: 0,9

Big Show: 0,85

Rusev: 0,8

Samoa Joe: 0,8

Sin Cara: 0,7

Matt Hardy: 0,65

Harper: 0,55

R-Truth: 0,55

Rowan: 0,55

Big E: 0,5

Cesaro: 0,5

Kofi Kingston: 0,5

Xavier Woods: 0,5

Shinsuke Nakamura: 0,4

Karl Anderson: 0,3

Luke Gallows: 0,3

Shelton Benjamin: 0,3

Jey Uso: 0,25

Jimmy Uso: 0,25

Aiden English: 0,2

Andrade: 0,2

Epico Colón: 0,2

Primo Colón: 0,2

Rey Mysterio: cifra non resa nota

Randy Orton, il lottatore più pagato del roster di SmackDown

Women (Raw e SmackDown)

Per quanto riguarda le lottatrici, la wrestler più pagata della compagnia è l'ex campionessa UFC Ronda Rousey. Il suo compenso annuale è pari a un milione e mezzo di dollari, e il distacco tra lei e Charlotte Flair, al secondo posto nella classifica degli stipendi con 550 mila dollari, è abissale. Raggiungono i 300 mila Alexa Bliss, Mickie James e Natalya, mentre si fermano a 250 Asuka, Becky Lynch e Sasha Banks.

Ronda Rousey: 1,5

Charlotte Flair: 0,55

Alexa Bliss: 0,35

Mickie James: 0,3

Natalya: 0,3

Asuka: 0,25

Becky Lynch: 0,25

Sasha Banks: 0,25

Bayley: 0,2

Dana Brooke: 0,2

Lana: 0,2

Alicia Fox: 0,18

Naomi: 0,18

Nia Jax : 0,15

Carmella: 0,12

Sonya Deville: 0,1

Liv Morgan: 0,08

Mandy Rose: 0,08

Ruby Riott: 0,08

Sarah Logan: 0,08

Tamina : 0,08

Ronda Rousey con Stephanie McMahon e Triple H

Wrestler part-time e arrivi da NXT

Sempre più lontano dagli show WWE, tanto da non essere assegnato a nessun roster, l'ex volto di punta della federazione John Cena guadagna, come già detto, 8,5 milioni di dollari. Il suo sfidante a WrestleMania 34, la leggenda Undertaker, ne prende invece 2,5. Sommando il compenso da lottatore (1,65) a quello da dirigente (1,1), l'attuale vice presidente esecutivo Triple H incassa uno stipendio complessivo pari a 2,75 milioni.

John Cena: 8,5

Triple H: 2,75

Undertaker: 2,5

Dal 2016, la carriera di John Cena si divide tra il wrestling WWE e Hollywood

Ingaggi nettamente più bassi, infine, per le Superstar giunte a Raw o SmackDown negli ultimi mesi. Per tutte le new entry arrivate da NXT o 205 Live, lo stipendio si aggira tra i 100 e i 200 mila dollari per gli uomini e tra gli 80 e i 100 mila dollari per le donne. Fanno parte di questo gruppo: Mustafa Ali, No Way José, i membri della stable Sanity (Alexander Wolfe, Eric Young e Killian Dain), gli AOP (Akam e Rezar), Gran Metalik, Lince Dorado, Ember Moon, Zelina Vega, Billie Kay e Peyton Royce. Lo stesso discorso riguarderà a breve i wrestler di NXT ormai a un passo dalla definitiva promozione nel main roster, ovvero: Aleister Black, Ricochet, EC3, gli Heavy Machinery (Otis e Tucker), Lacey Evans e Nikki Cross.