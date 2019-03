L'ultima volta che almeno uno dei due non ha partecipato allo Showcase of the Immortals risale al 2002, WrestleMania X8: da quel momento entrambi ci sono sempre stati.

27/03/2019

Una WrestleMania senza John Cena e The Undertaker? Da quando il primo (il più giovane dei due) è entrato a far parte della World Wrestling Entertainament, una situazione del genere non è mai capitata. Il Leader della Cenation e il Becchino più famoso di sempre, d'altronde, nonostante il passare degli anni sono e restano tra le attrazioni principali dell'universo WWE.

Personaggi intramontabili che riescono ad attirare l'attenzione anche di chi non segue la disciplina con regolarità e rimane ancorato a qualche ricordo del passato.

Eppure, in vista di WrestleMania 35, sembra proprio che non ci sia spazio per nessuno dei due. Al momento, almeno, la situazione è questa. Difficile trovare attualmente una collocazione per The Undertaker, recordman indiscusso dello Showcase of the Immortals, con ben 26 partecipazioni e 24 vittorie di cui 21 consecutive (tutti primati). In più è ancora in corso un altro record, quelle delle 18 presenze di seguito nell'appuntamento dell'anno della WWE.

WWE Le due leggende WWE, Undertaker e John Cena, insieme sul ring a WrestleMania 33

WWE, WrestleMania 35 senza John Cena e Undertaker?

Stando almeno alle ultime storyline viste nei main roster, Raw e SmackDown, a meno di clamorosi colpi di scena non dovrebbe essere in programma un match che veda coinvolto Undertaker a WrestleMania 35, difficile però pensare che la compagnia di Stamford rinunci anche solo a un'apparizione del Deadman al Grandaddy Of Them All.

Secondo gli ultimi speranzosi rumors in arrivo dagli Stati Uniti, Vince McMahon troverà comunque il modo di inserire The Phenom, magari per un segmento che possa portare a un suo match futuro.

Ad esempio, si parla di un interesse dello stesso Undertaker a lavorare con Finn Bálor, per un potenziale match tra il Deadman e il Demon King. Attualmente però l'irlandese è all'interno di una storyline con Bobby Lashley, dal quale intende riconquistare l'Intercontinental Championship proprio alla prossima edizione di WrestleMania. Chissà, magari durante o dopo questo incontro, ci potrebbe essere un'apparizione del Becchino che possa aprire le porte per una loro sfida a WrestleMania 36...

WWE A WWE WrestleMania potrebbe mancare Undertaker dopo 18 presenze consecutive

I possibili piani per il Leader della Cenation

Che dire invece di John Cena? Per lui la situazione è decisamente diversa rispetto a The Undertaker. Sì, anche in questo caso parliamo di un wrestler part-timer (da anni ormai si sta dedicando di più all'attività di attore), ma con molta più frequenza negli show rispetto al Becchino. Per lui, infatti, era stato inizialmente programmato un match a WrestleMania 35 contro Lars Sullivan, atleta di NXT che sarebbe dovuto essere promosso nei main roster qualche mese fa.

Il gigante del territorio di sviluppo, però, ha sofferto di attacchi d'ansia e ha continuamente rinviato il suo debutto a Raw o SmackDown, annullando di fatto così anche il potenziale suo match con John Cena.

La WWE ha cominciato così a lavorare su scenari alternativi: uno di questi sembrava poter essere quello che avrebbe portato il Leader della Cenation ad affrontare Samoa Joe, che nella storyline si era messo contro R-Truth, dopo che quest'ultimo aveva ripetuto più volte di ispirarsi allo stesso Cena. Come si è potuto vedere dalle ultime puntate dello show blu, però, ad affrontare la Samoan Submission Machin a WrestleMania sarà alla fine Rey Mysterio.

WWE A WrestleMania 35 potrebbe arrivare la prima assenza di John Cena dal suo approdo in WWE

Mai un'assenza dal suo ingresso in WWE

Non è ancora finita: dopo l'annuncio del match di addio di Kurt Angle contro Baron Corbin in occasione dello Showcase of the Immortals, è stato direttamente lo stesso Cena a far sentire la propria voce, definendo un disastro la scelta del Lone Wolf.

A seguito di questo suo Tweet, in molti hanno chiesto a gran voce di sostituire Baron Corbin con John Cena e dare così a Kurt Angle un avversario di altro tenore rispetto a colui che di fatto lo ha allontanato dal ruolo di general manager di Raw nella storyline.

Insomma, John a WrestleMania 35 non intende mancare, ma al momento - a meno che anche per lui non sia stata studiata una presenza, ma non sul ring - l'unico spazio disponibile sarebbe quello della Andre the Giant Memorial Battle Royal, in ogni caso difficilmente ipotizzabile per un nome di così alto spessore. In un modo o nell'altro, comunque, Cena vuole esserci: anche perché sarebbe la sua prima defezione da quando è entrato in WWE nel 2002. La sua prima WrestleMania è stata la 19esima edizione, il 30 marzo 2003: in quell'occasione non lottò, ma si esibì in un rap nel pre-show. Da quel momento ha partecipato a tutte e 16 le edizioni, senza mai saltarne una. Interrompere la striscia adesso, sarebbe davvero un peccato.