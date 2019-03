Il New Day deve vincere un altro Gauntlet Match per garantire a Kofi la sfida con Daniel Bryan. E Charlotte Flair sconvolge tutti i piani del titolo femminile.

Anche SmackDown prosegue la sua marcia di avvicinamento a WrestleMania 35. Il roster blu della World Wrestling Entertainment va in scena dalla Mohegan Sun Arena di Uncasville (Connecticut), per regalarci tante WWE News molto importanti a poco meno di due settimane dall'appuntamento dell'anno.

Come comunicato sul sito ufficiale, in questo show vedremo un Fatal 4-Way Match per decidere la sfidante di Asuka a WrestleMania 35 che vedrà coinvolte Carmella, Naomi, Mandy Rose e Sonya Deville.

Inoltre proseguirà la marcia di Kurt Angle verso il ritiro, perché l'eroe olimpico per l'occasione tornerà a SmackDown e affronterà AJ Styles. Le WWE News più importanti ovviamente riguardano poi la delicata situazione del New Day e di Kofi Kingston in particolare: quest'ultimo è stato preso di mira da Vince McMahon, che sta facendo di tutto per umiliarlo ed evitare di mandarlo ad affrontare Daniel Bryan a WrestleMania 35.

WWE News, Highlights SmackDown del 26 marzo 2019

E non è certo finita, perché è stato annunciato che la prossima settimana Charlotte Flair e Becky Lynch dovranno fare team con Ronda Rousey per affrontare la Riott Squad. Tanto wrestling e tanti argomenti insomma di cui parlare nella rubrica WWE-ek SmackDown a cura di FOXSports.it.

Non ci resta che iniziare il nostro racconto della puntata di SmackDown del 26 marzo 2019, come sempre con tante WWE News e Highlights.

Mr McMahon dà un'ultima opportunità a Kofi Kingston

Quando il New Day minaccia di abbandonare la WWE, Mr. McMahon dà a Big E e Xavier Woods un'ultima possibilità di far guadagnare a Kofi Kingston un WWE Championship Match a WrestleMania 35. Un Tag Team Gauntlet Match a cui parteciperanno Big E e Xavier Woods!

Asuka (C) vs Charlotte Flair

In una rivincita di WrestleMania 34, The Queen sfida a sorpresa The Empress of Tomorrow per il titolo femminile di SmackDown. Un match che prende tutti in contropiede. Anche la giapponese...

Randy Orton interrompe il match tra AJ Styles e Kurt Angle

Kurt Angle torna a SmackDown per affrontare The Phenomenal nel suo ultima match nello show blu, ma viene interrotto dall'ingresso di Randy Orton.

Confronto tesissimo tra The Miz e Shane McMahon

Un furioso A-Lister richiede un Count Count Anywhere Match con Shane McMahon a WrestleMania. E Shane-O-Mac si dichiara d'accordo con la nuova stipulazione.

Le IIconics annunciano la loro presenza a WrestleMania

Billie Kay e Peyton Royce reagiscono così all'annuncio del Fatal 4-Way Match per la WWE Women's Tag Team Championship a WrestleMania 35.

Gauntlet Match per un match a WrestleMania 35 di Kofi Kingston

New Day vs Gallows e Anderson

Big E e Xavier Woods cercano di portare Kofi Kingston a WrestleMania sconfiggendo Luke Gallows e Karl Anderson nella prima fase del loro Gauntlet Match.

New Day vs Rusev e Shinsuke Nakamura

Dopo aver sconfitto Gallows e Anderson, Big E e Xavier Woods devono affrontare Rusev e Shinsuke Nakamura nella seconda parte del Gauntlet Match.

New Day vs Sheamus e Cesaro

Con Gallows e Anderson più Rusev e Nakamura fuori dai giochi, Sheamus & Cesaro sono i prossimi a doversi confrontare con Big E e Xavier Woods.

New Day vs The Usos

Dopo un brutale attacco subito da parte del The Bar, Jimmy e Jey Uso mostrano quanto rispettino Xavier Woods e Big E, rinunciando a combattere a dando forfait.

New Day vs Daniel Bryan e Rowan

Big E e Xavier Woods hanno un ultimo ostacolo da superare per portare Kofi Kingston a WrestleMania: il tag team formato del campione WWE Daniel Bryan e il suo pari-intellettuale Rowan.