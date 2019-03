Il serbo esce di scena dal torneo di Miami dopo la sconfitta nel quarto turno contro lo spagnolo.

Lo spagnolo Roberto Bautista Agut ha sconfitto in rimonta il numero 1 del mondo Novak Djokovic con il punteggio di 1-6 7-5 6-3 negli ottavi di finale del Miami Open. Djokovic aveva vinto sette dei precedenti otto confronti diretti con Bautista Agut, ma lo spagnolo si era imposto sul serbo lo scorso Gennaio al torneo di Doha.

Djokovic è partito molto bene vincendo il primo set per 6-1 grazie a due break nel secondo e nel quarto game. Bautista Agut ha salvato un set point nel sesto game ma Djokovic ha servito per il primo set con un ace nel game successivo dopo 32 minuti di gioco. Djokovic ha preso subito un break di vantaggio nel primo game nel secondo set. Sembrava non esserci partita ma Bautista Agut ha realizzato l’immediato controbreak. Il tennista di Castellon de La Plana ha salvato tre break point sul 3-3 prima di un’interruzione di circa un’ora per pioggia.

Djokovic ha guadagnato una palla break nell’undicesimo game del secondo set, che gli avrebbe consentito di servire per il match. Bautista Agut ha salvato la palla break quando Djokovic ha mandato in rete un dritto. Lo spagnolo ha tolto la battuta al dodicesimo game dopo un altro errore di dritto di Djokovic.

Tennis, Miami: Bautista Agut fa fuori Djokovic

Bautista Agut ha salvato due palle break sul punteggio di 1-1 del terzo set prima di realizzare il break del 3-1 dopo un doppio fallo di Djokovic. Il tennista di Belgrado ha recuperato il break di svantaggio nel game successivo dopo un doppio fallo di Bautista Agut. Lo spagnolo ha realizzato un altro break per il 4-2 dopo un errore di rovescio di Djokovic. Bautista ha tenuto gli ultimi due game al servizio e ha concluso la partita con un dritto vincente lungolinea conquistando meritatamente il suo primo quarto di finale in un torneo Masters 1000 dalla Rogers Cup di Montreal 2017. Ha vinto la decima partita della sua carriera contro un top 10 e la sua terza di fila contro giocatori di questa categoria in questa stagione dopo i successi contro Djokovic a Doha e Marin Cilic agli Australian Open.

Bautista Agut ha vinto nove titoli ATP in carriera. Le sue affermazioni più importanti sono arrivate a Dubai 2018 e a Doha 2019. Vive a Castellon de la Plana, possiede sette cavalli e ha giocato a calcio in passato nelle giovanili del Villareal fino all’età di 14 anni. Nel 2014 ha ricevuto il premio di ATP Most Improved Player of the Year (il giocatore che ha compiuto il maggior progresso in classifica nel corso dell’anno).

Roberto Bautista Agut:

E’ un momento davvero speciale per me. Ho cercato di rimanere aggressivo e concentrato sul mio servizio e sulla risposta. Ha funzionato alla fine

Per Djokovic si è interrotta la caccia al record in solitario di sette vittorie a Miami al primato di 33 vittorie nei tornei Masters 1000 detenuto da Rafael Nadal.

Novak Djokovic:

Non credo di aver giocato male nel torneo, ma può darsi che troppe cose al di fuori del campo mi abbiano influenzato negativamente. Ho sprecato troppe occasioni. Quando non capitalizzi quello che hai costruito, finisci per perdere. Roberto è un giocatore solido. Complimenti a lui per la grande rimonta, ma non dovrei perdere questo tipo di partite

Shapovalov vince il match della Next Gen con Tsitsipas

Denis Shapovalov ha vinto il match della Next Gen con Stefanos Tsitipas in tre set per 4-6 6-3 7-6 (7-3) dopo due ore e un quarto di grande spettacolo. Il match che ha anticipato le sfide del tennis del futuro ha offerto una partita ricca di emozioni che ha divertito il pubblico rimasto all’Hard Rock Stadium di Miami fino alla conclusione all’1 e 40 di notte.

Tsitsipas ha tenuto i suoi game di servizio durante il primo set e ha guadagnato una palla break sul 3-3 con un passante vincente di rovescio. Ha strappato la battuta dopo un errore di Shapovalov aggiudicandosi il primo set per 6-4.

Shapovalov ha conquistato una palla break all’inzio del secondo set con un passante vincente di dritto al quarto break point. Il tennista canadese di origini russe ha effettuato il doppio break per il 5-1 ma Tsitispas ha accorciato le distanze nel settimo game per il 2-5. Shapovalov ha portato a casa il secondo parziale al secondo set point nell’ottavo game. I due giocatori hanno tenuto la battuta senza concedere palle break. Shapovalov è andato in vantaggio per 3-0, ma Tsitsipas ha vinto tre punti di fila pareggiando il conto sul 3-3. Shapovalov ha vinto gli ultimi quattro punti chiudendo il tie-break con un vincente di dritto dopo 2 ore e 14 minuti. Shapovalov è atteso ad un altro incontro con un altro Next Gen Frances Tiafoe, che ha battuto il belga David Goffin per 7-5 7-6 (7-3).

Shapovalov ha raggiunto il suo terzo quarto di finale della sua carriera in un torneo Masters 1000 dopo Montreal 2017 e Madrid 2018.

Denis Shapovalov:

Sapevo che sarebbe stato un match molto duro. Ero pronto per una partita lunga e combattuta. Sono contento di come ho giocato. E’ sempre bello affrontare Frances Tiafoe. Ho grande rispetto per lui. Ha un grande futuro davanti a lui. Sarà un incontro emozionante

La pioggia e il protrarsi del match tra Shapovalov e Tsitsipas ha causato il rinvio del match tra Roger Federer e Danil Medvedev. Il vincitore di questo match incontrerà il finalista di Wimbledon 2018 Kevin Anderson, che si è imposto sull’australiano Jordan Thompson per 7-5 7-5.

Felix Auger Aliassime ha confermato a soli 18 anni il suo talento centrando il suo primo quarto di finale in un torneo Masters 1000 grazie alla vittoria sul georgiano Nikoloz Basilashvili per 7-6 (7-4) 6-4. Il giocatore di Montreal, avviato al padre originario del Togo, sta mantenendo le promesse dopo una folgorante carriera giovanile nella quale conquistò i primi punti del Ranking ATP a soli 14 anni. In questa stagione è diventato il primo millennial nato negli anni 2000 a raggiungere una finale ATP a Rio de Janeiro e ad entrare nella top 100 del Ranking e ora è il più giovane di sempre ad essersi qualificato per i quarti di finale di Miami.

Il croato Borna Coric ha rimontato un set di vantaggio battendo l’australiano Nick Kyrgios per 4-6 6-3 6-2. John Isner si è confermato il re dei tie-break battendo il britannico Kyle Edmund per 7-6 (7-5) 7-6 (7-3).

Kontaveit e Barty in semifinale nel WTA Premier Mandatory di Miami

La giovane australiana Ashleigh Barty ha vinto il quarto di finale con Petra Kvitova per 7-6 (8-6) 3-6 6-2 dopo oltre due ore e mezza prendendosi la rivincita contro la giocatore ceca, che si era imposta nei precedenti quattro scontri diretti, compresi i match disputati in questa stagione nella finale di Sydney e agli Australian Open lo scorso Gennaio. Grazie a questo successo la nativa di Ipswich entrerà nella top 10 mondiale, un traguardo straordinario per una giocatrice che qualche anno fa aveva interrotto l’attività tennistica per giocare a cricket.

Barty affronterà in semifinale l’estone Anett Kontaveit, che si è aggiudicata una partita molto combattuta contro la taiwanese Su Wei Hsieh per 3-6 6-2 7-5 dopo aver recuperato uno svantaggio di 0-4 nel terzo set dopo due ore di gioco. Hsieh era ad un passo dalla semifinale quando si è trovata in vantaggio per 5-3 ma Kontaveit ha vinto gli ultimi quattro game con due break raggiungendo la prima semifinale della sua carriera in un Premier Mandatory.

Anett Kontaveit:

Ho cercato di focalizzarmi su ogni singolo punto. Sono stata ad un passo dalla sconfitta tante volte. Il mio obiettivo era continuare a lottare e rimanere aggressiva nonostante le difficoltà. Non mi sono messa a pensare troppo al punteggio, altrimenti rischiavo di demoralizzarmi ancora di più

Kontaveit aveva già battuto la sua ex compagna di allenamento Hsieh nel 2015 a Guangzhou. La tennista di Tallin si mise in luce lo scorso anno con le semifinali raggiunte a Stoccarda e a Roma e la finale di Wuhan. E’ seguita dal tecnico Nigel Sears, padre di Kim Sears, diventata qualche anno fa moglie del tennista scozzese Andy Murray.