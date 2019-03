Il portiere è stato tra i peggiori in campo nel 3-3 tra Norvegia e Svezia.

di Redazione Fox Sports - 27/03/2019 11:56 | aggiornato 27/03/2019 17:01

Una serata da cancellare in fretta. Robin Olsen è stato tra i peggiori in campo nel match tra Norvegia e Svezia, valido per il Gruppo F delle qualificazioni a Euro 2020 e terminato con un pirotecnico 3-3. Il portiere della Roma ha colpe su tutti e tre i gol norvegesi messi a segno da Johnsen al 41', da King al 59' e da Kamara al 97'.

Una prestazione negativa, quella del classe 1990, che ha fatto infuriare i tifosi svedesi. "In porta è meglio una mucca, svegliate subito quel lampione", è tra i commenti che ha ricevuto più consensi su Twitter. "Sembra un portiere di seconda divisione, non c'è di meglio in giro?", si chiede qualcuno. E ancora: "Olsen è totalmente inutile, non possiamo presentarci all'Europeo con lui".

Ovviamente anche i tifosi della Roma hanno avuto modo di assistere alle indecisioni del loro estremo difensore e sui social hanno manifestato tutte le loro perplessità: "Ranieri, con il Napoli metti in campo Mirante", il consiglio di qualcuno al tecnico testaccino. "Tre gol subìti in maniera imbarazzante, è un portiere da Subbuteo", risponde un altro.

Insomma, per Olsen è un momento nero. Non a caso le ultime indiscrezioni di mercato lo danno lontano dalla Roma, con Cragno pronto a prendere il suo posto in giallorosso. Interrogato su queste voci, il portiere svedese ha dichiarato: "Non so nulla sul mercato. La nostra partita è stata imbarazzante".