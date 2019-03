I dati raccolti dall'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. Per anni è stata chiamata la "malattia dei calciatori".

27/03/2019

Nel mondo del calcio ha mietuto vittime illustri. Da Stefano Borgonovo a Gianluca Signorini. I casi accertati di decessi accertati tra i calciatori che hanno giocato in tra Serie A, B e C tra la stagione 1959/60 e l'annata 1999/2000 sono ben 32. Ora a rafforzare la convinzione che la Sclerosi laterale amiotrofica possa colpire più facilmente gli ex professionisti del calcio, arriva uno studio epidemiologico realizzato dall'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano.

L'indagine è stata condotta da Ettore Beghi ed Elisabetta Pupillo, scienziati dell'Irccs di Milano, affiancati da Letizia Mazzini dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Novara e con Nicola Vanacore dell'Istituto superiore di sanità. I dati raccolti saranno presentati all’incontro annuale dell’American Academy of Neurology di Philadelphia. Il campo di ricerca è stato circoscritto a 23.875 calciatori di Serie A, B e C presenti sulle figurine Panini tra il 1959 e il 2000, studiati fino al 2018 dai ricercatori del Negri.

I calciatori presi sotto esame sono stati suddivisi nel database dei ricercatori in base ad alcuni fattori: ruolo, carriera, età al debutto, numero di partite giocate e data del ritiro dall’agonismo. Tra i più colpiti dalla Sla ci sono i centrocampisti. Ben 14 sui 32 decessi registrati, seguiti da 9 centrocampisti, 6 attaccanti e 3 portieri. Terreno fertile per questa malattia neurodegenerativa non curabile, progressivamente invalidante, è stato individuato dai curatori della ricerca "nell'abuso di alcuni antinfiammatori e dal contatto con i pesticidi usati un tempo sui prati di gioco".

Per anni la Sla è stata definita "la malattia dei calciatori", ma l'eventuale legame tra la pratica calcistica nel professionismo e l'insorgenza della malattia era stata sempre ferma al campo delle ipotesi. Lo studio realizzato dall'Istituto Negri alimenta le possibilità che la correlazione possa essere supportata dall'evidenza scientifica. Il dottor Ettore Beghi, responsabile del laboratorio malattie neurologiche, si è soffermato su un dato in particolare:

La vera novità consiste nell'aver evidenziato che i calciatori si ammalano di Sla in età più giovane rispetto a chi non ha praticato il calcio. L'insorgenza della malattia tra i calciatori si attesta sui 43,3 anni, mentre quella della popolazione generale in Italia è di 65,2 anni.

Si tratta comunque di una malattia rara, che si attesta tra i 6 e gli 8 casi ogni 100mila persone, ma Beghi ha evidenziato anche che demonizzare il mondo del calcio non sarebbe un'azione corretta:

Tra tanti dubbi, di una cosa siamo abbastanza certi: la predisposizione genetica a contrarre il morbo conta molto. Semplificando, se un calciatore professionista che si è ammalato a 40 anni avesse fatto un lavoro diverso forse avrebbe contratto comunque la malattia, ma a 60. Colpevolizzare il calcio non ha senso.

Quel che risulta dalla sintesi della ricerca è però che i calciatori non solo si ammalano di più, ma contraggono la malattia in età precoce rispetto a chi non ha giocato a calcio da pro. All'indagine ha collaborato anche Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione italiana calciatori. Questo il punto di vista dell'ex centrocampista di Verona e Roma in Serie A e della Nazionale: