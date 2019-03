Gli esami a cui si è sottoposto l'olandese hanno evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore.

di Redazione Fox Sports - 27/03/2019 14:41 | aggiornato 27/03/2019 14:46

Una maledizione. Stefan de Vrij salterà ancora una volta la partita contro la Lazio, sua grande ex, in programma domenica 31 marzo a San Siro alle 20.30 e valida per la 29esima giornata di Serie A. Il centrale olandese si è infatti sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore.

Lo ha comunicato l'Inter pubblicando un comunicato sul proprio sio tufficiale. Come detto, per il difensore è il terzo forfait stagionale su altrettante partite giocate dai nerazzurri contro i biancocelesti. Dovrebbe tornare a disposizione tra 15-20 giorni, saltando quindi anche le gare contro Genoa e Atalanta.

Una pessima notizia per Spalletti che perde uno dei suoi giocatori chiave nel momento in cui inizia la volata Champions. Attualmente i nerazzurri occupano la terza posizione in classifica a quota 53 punti. Seguono il Milan a 51, la Roma a 47 e poi Lazio (con una partita da recuperare) e Atalanta a 45. Il Napoli secondo è a 60 punti.