Archiviata l'era-Monchi, i giallorossi cercano un nuovo ds e si muovono in vista della prossima stagione. Tra arrivi e partenze, l'impianto di proprietà resta uno snodo cruciale.

di Simone Cola - 27/03/2019 13:14 | aggiornato 27/03/2019 13:19

Quella che sarebbe dovuta essere la stagione della maturità per la Roma di James Pallotta, segnando la conferma ad alti livelli e magari la crescita ulteriore di una squadra arrivata terza nella Serie A 2017/2018 e a un passo dalla finale di Champions League, si è rivelata invece un'annata decisamente deludente sotto ogni punto di vista: i risultati non all'altezza delle aspettative hanno portato all'esonero del tecnico Di Francesco e alle dimissioni di Monchi, il dirigente che avrebbe dovuto segnare il nuovo corso giallorosso.

Anche se il tempo per recuperare non manca - la Serie A si concluderà tra 10 giornate e la Roma è quinta, distante 4 punti dal Milan e dal quarto posto utile per prendere parte alla prossima Champions League - i dubbi su un'effettiva reazione non mancano: la squadra è allo sbando, l'arrivo in panchina di Claudio Ranieri potrebbe non bastare e la società è presa dalle numerose incognite sorte intorno alle figure di allenatore e ds del futuro e alla costruzione del nuovo stadio di proprietà a Tor di Valle.

Il presidente James Pallotta, comunque, cerca di guardare al futuro: e mentre prosegue la ricerca di un nuovo ds che andrà a sostituire Monchi ragiona già con la dirigenza sul prossimo calciomercato, che dovrebbe portare diversi volti nuovi in rosa e soprattutto numerose partenze, e non molla l'idea di un impianto che nelle intenzioni della società giallorossa dovrebbe portare gli introiti necessari per un futuro di vertice e a operazioni in entrata e uscita che permettano alla Roma di non dovere ogni estate ricostruire da capo la rosa con il sacrificio dei pezzi migliori.

Alessio Cragno è l'obiettivo numero uno della Roma per quanto riguarda il ruolo di portiere: Olsen ha deluso e sarà ceduto.

Il futuro della Roma tra calciomercato e nuovo stadio

Al momento, però, è fondamentale far quadrare i conti: a questo penserà il nuovo direttore sportivo, che dovrà dimostrarsi capace di fare di necessità virtù indovinando gli acquisti che servono alla Roma per tornare competitiva ad alto livello e soprattutto dovrà rivelarsi più che abile per risolvere alcune situazioni relative a giocatori in uscita che pesano non poco sul bilancio del club.

Il primo nodo da risolvere sarà quello del portiere: in una dettagliata analisi sui possibili movimenti futuri della Roma in termini di calciomercato, il Corriere dello Sport indica in Alessio Cragno del Cagliari l'estremo difensore destinato a raccogliere l'eredità di Alisson dopo la stagione interlocutoria, quella attuale, dove i giallorossi si sono affidati a Robin Olsen.

Lo svedese, disastroso nell'ultima uscita in Nazionale contro la Norvegia e al centro di feroci critiche in patria, non ha mai convinto: avrebbe mercato in Premier League e Bundesliga, e ceduto alla stessa cifra spesa un anno fa per acquistarlo (8,5 milioni) non dovrebbe generare scossoni sul bilancio della Roma, che a quel punto sarebbe pronta a stringere per Cragno. Il portiere del Cagliari è uno dei migliori estremi difensori del campionato, e per cederlo i sardi chiedono circa 20 milioni di euro e il rinnovo del prestito per un'altra stagione del promettente terzino sinistro Luca Pellegrini.

Olsen non ha un ingaggio particolarmente importante, e per questo la Roma non dovrebbe avere difficoltà a cederlo a qualche squadra di medio-basso livello, mentre la situazione cambia quando si fanno i nomi di Diego Perotti e Javier Pastore: entrambi gli argentini sembrano arrivati ormai a fine corsa sia con i giallorossi che con il calcio europeo e vorrebbero tornare in Argentina.

La scorsa estate la Roma ha prelevato Javier Pastore dal PSG con la convinzione di poterlo rilanciare ad alto livello dopo alcune stagioni complicate in Francia: non è andata bene.

Piacciono al Boca Juniors, dove a dirigere le operazioni c'è l'ex-giallorosso Burdisso, ma certo è che gli Xeneizes non possono permettersi l'ingaggio soprattutto di Pastore, legato alla Roma da un contratto fino al 2023 da 3,5 milioni di euro all'anno: la pessima stagione dell'ex-Palermo certo non attirerà altri compratori e potrebbe rendere davvero difficile una sua cessione, mentre tentare di recuperarlo, soprattutto mentalmente, appare oggettivamente un'impresa quasi impossibile.

Altro giocatore prossimo a salutare i colori giallorossi è il bosniaco Edin Dzeko: il suo contratto scade nell'estate 2020 e non sarà rinnovato, il centravanti ha compiuto da poco 33 anni e sarà messo sul mercato in estate a prezzo di saldo. Guadagna 4,5 milioni di euro all'anno, ma i suoi numeri continuano a essere buoni e non dovrebbe mancare un club interessato al suo acquisto.

Al posto di Dzeko dovrebbe arrivare Andrea Belotti, che sarà l'obiettivo primario del prossimo mercato giallorosso: prima di tutto perché il futuro ds della Roma potrebbe essere Petrachi, attualmente al Torino, e poi perché l'intenzione della dirigenza è quella di continuare a puntare su giocatori italiani in rampa di lancio e in questo senso il centravanti granata sembrerebbe ormai pronto per un salto di qualità da troppo tempo rimandato.

Non è italiano, ma è un giovane in rampa di lancio, il difensore brasiliano classe 1997 Gabriel Magalhaes, in forza al Lilla: piace molto agli osservatori giallorossi e non dovrebbe avere un prezzo proibitivo, potrebbe essere un buon rinforzo di prospettiva per il reparto arretrato. A centrocampo, invece, la Roma ripartirà da Cristante e Pellegrini, da Zaniolo e magari Coric, quasi sicuramente non da Nzonzi, che dopo una sola stagione in Serie A vorrebbe lasciare, scosso dalle contestazioni.

Andrea Belotti, centravanti e capitano del Torino: 25 anni, nelle ultime 4 stagioni in granata ha segnato 58 gol.

Il centrocampista francese sarebbe intenzionato a tornare in patria per chiudere la carriera, ma a trent'anni e pagato appena un anno fa la bellezza di 26,5 milioni difficilmente troverà un club disposto a pagare i 22-23 chiesti dalla Roma per non mettere a bilancio una minusvalenza: l'unico club nell'Esagono che potrebbe permetterselo è il PSG, che però ha già annunciato l'intenzione di ringiovanire la rosa e non è interessato.

Sarà dunque un mercato, il prossimo della Roma, all'insegna dell'equilibrio, di delicate operazioni in entrata e uscita che facciano quadrare i conti e che permettano al club di rinnovarsi senza indebolirsi né dal punto di vista tecnico né da quello finanziario: una situazione che i tifosi non sopportano e che anche James Pallotta sperava di abbandonare in un prossimo futuro con la costruzione dello stadio di proprietà a Tor di Valle, struttura che avrebbe dovuto garantire introiti pari a 50-60 milioni di euro all'anno dando indipendenza ai giallorossi.

L'idea non è certo stata accantonata: nonostante le inchieste e gli arresti che hanno coinvolto esponenti di spicco della politica capitolina proprio per questioni legate allo stadio (e non solo) Pallotta intende portare avanti un progetto, da tempo in fase di approvazione, che potrebbe essere il definitivo spartiacque tra la Roma che è stata, e che è attualmente, e quella che sarà, una realtà cioè pronta a lottare alla pari con i migliori club d'Europa seguendo il percorso di crescita avuto dalla Juventus. Su questo campo i giallorossi si giocano il futuro a lungo termine, per questo non molleranno di un millimetro.