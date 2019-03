L'attaccante dell'Atletico sfrutta le grandi prestazioni con la maglia della Francia. La top 10 è di marca olandese con ben quattro giocatori arancioni. Donnarumma 19°: è il primo italiano.

di MarcoValerio Bava - 27/03/2019 16:21 | aggiornato 27/03/2019 16:26

Chi è il miglior giocatore d'Europa? O meglio chi è il calciatore che più di ogni altro mantiene un rendimento d'alto profilo con la maglia della propria nazionale? Ci ha pensato l'UEFA a redigere il ranking dei migliori giocatori d'Europa. Una speciale classifica che raccoglie l'elite del calcio continentale, basandosi su criteri specifici che includono le prestazioni dei protagonisti con le proprie selezioni in amichevoli, gare di Nations League e qualificazione europee. Ovviamente le amichevoli hanno un peso inferiore rispetto alle gare ufficiali nel creare il punteggio utile al piazzamento in graduatoria.

Una classifica in divenire ma che nella sua prima composizione vede in testa Antoine Griezmann vero e proprio trascinatore della Francia campione del mondo. Gol, assist e voti alti, dettagli non da poco per spingere il Piccolo Diavolo in cima al ranking dei migliori giocatori d'Europa. Basti pensare che l'attaccante di Mâcon, nelle ultime cinque apparizioni con la nazionale, ha segnato quattro gol e servito due assist.

Segue a ruota Memphis Depay che nelle ultime prestazioni con l'Olanda ha confermato di vivere il suo miglior momento in carriera. L'ex ala del Manchester United, oggi al Lione, ha siglato quattro gol nelle ultime quattro sfide con la maglia orange e messo insieme anche tre assist. Protagonista assoluto nel successo della sua nazionale all'esordio nel girone di qualificazione a Euro 2020 con due reti e due passaggi vincenti contro la Bielorussia. Terzo gradino del podio per Sergio Ramos: muro difensivo e anche goleador. Il suo bottino? Cinque gol nelle sei sfide più recenti giocate dalle Furie Rosse. Non male per uno che di professione fa il difensore centrale.

Ranking migliori giocatori d'Europa: Donnarumma è il primo degli italiani

La classifica è creata in base a un algoritmo che calcola le prestazioni in base al ruolo. Gol e assist avranno maggior peso per gli attaccanti, parate e clean sheet saranno bonus decisivi per i portieri, contrasti vinti e palloni intercettati saranno invece manna per i difensori. Tra gli italiani spicca proprio un estremo difensore, quel Gigio Donnarumma diventato il titolare della Nazionale dopo l'addio di Buffon. Per lui zero gol subiti nella prima dell'Italia nella corsa a Euro 2020 e tre clean sheet complessivi nelle ultime partite disputate. Il portiere del Milan è 19°: miglior italiano e miglior giocatore della Serie A. Seguono Bonucci (25°) e Verratti (35°). Quagliarella, nonostante la doppietta al Liechtenstein, è all' 824° posto. Mentre il secondo protagonista della Serie A in graduatoria è Ricardo Rodriguez che si piazza 23°.

Cristiano Ronaldo? Il fenomeno della Juve è "leggermente" indietro in classifica e si piazza al 1431 posto. Colpa dei pochissimi minuti giocati col Portogallo nel post Mondiale. C'è tant a Olanda nelle prime dieci posizioni. Oltre a Depay, troviamo De Ligt quarto, Cillessen quinto e Van Dijk sesto. Settimo, a sopresa, c'è il portiere ucraino Pyatov. Ottavo l'attaccante svizzero Seferovic, mentre meno a sorpresa in top 10 anche Mbappe (nono) e Sterling (decimo).

Chiude la top 100 Hakan Calhanoglu. Mentre al 97° posto un'altra presenza familiare per gli appassionati di Serie A con Ervin Zukanovic che sfrutta le prestazioni con la sua Bosnia. La classifica di curiosità ne regala diverse. Per esempio il romanista Schick è 74°, davanti al pallone d'oro Luka Modric solo 75°. Mentre Dries Mertens fa meglio di Hazard: il napoletano è al ventisettesimo posto, mentre il campione del Chelsea al 42°. Una soddisfazione per "Ciro".

Ranking migliori giocatori d'Europa: tanta Olanda in classifica

La Top 20 del ranking