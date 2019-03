Il centrocampista della Juventus è stato protagonista in positivo e in negativo

27/03/2019 12:24 | aggiornato 27/03/2019 12:29

Una serata dai due volti. Miralem Pjanic è stato protagonista in positivo e in negativo nel match tra Bosnia e Grecia valido per il Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. Il centrocampista della Juventus ha firmato il momentaneo 2-0 al 15' con una punizione da urlo dopo che il compagno di squadra Visca aveva sbloccato il match.

La partita per la selezione di Prosinecki sembrava in discesa, ma nella ripresa è iniziata la rimonta degli ellenici. Che dopo aver accorciato sul 2-1 con Fortounis (a segno su rigore), si sono ritrovati anche in superiorità numerica. Al 65' infatti Pjanic si è fatto espellere per un intervento a piede a martello su Zeca e ha lasciato i suoi in dieci.

La beffa per la Bosnia è arrivata nel finale, precisamente all'85' quando Kolovos di testa ha firmato il 2-2. Ora Pjanic sarà costretto a saltare la partita contro la Finlandia in programma il prossimo 8 giugno. Se la squalifica dovesse essere di due giornate - ipotesi remota - mancherebbe anche l'11 giugno contro l'Italia.