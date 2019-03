Il centrale del Real Madrid è stato fischiato per 90' durante Malta-Spagna.

di Redazione Fox Sports - 27/03/2019 18:44 | aggiornato 27/03/2019 19:55

Sergio Ramos continua a pagare il conto. Il fallo che ha messo ko Mohamed Salah nella finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, gli ha attirato le antipatie dei tifosi egiziani, di quelli dei Reds e non solo. Anche a Malta il centrale del Real Madrid non è visto di buon occhio.

Il difensore se n'è accorto martedì sera, quando la sua Spagna è scesa in campo allo Stadio di Ta' Qali per affrontare Malta nel match valido per le qualificazioni a Euro 2020. Una partita vinta 2-0 dalle Furie Rosse (doppietta di Alvaro Morata) durante la quale Sergio Ramos è stato fischiato senza soluzione di continuità per tutti i 90'.

Già a partire dall'ingresso in campo e dalla letture delle formazioni, i tifosi di casa hanno ricoperto di fischi Sergio Ramos. A Malta infatti la forte influenza inglese fa sì che la Premier League sia il campionato più seguito in assoluto. Le squadre più amate sono il Manchester United e il Liverpool di Salah. Ecco spiegato l'astio nei confronti di Sergio Ramos. Evidentemente sull'isola del Mediterraneo non hanno ancora digerito la sconfitta nell'ultima finale di Champions League.