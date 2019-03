La MotoGP sbarca a Termas de Rio Hondo per la seconda tappa del Motomondiale, con Dovizioso e la Ducati pronti a difendersi dagli attacchi dei rivali. In Moto2 Baldassarri cerca il bis, Toba mina vagante della Moto3.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 27/03/2019 08:43 | aggiornato 27/03/2019 10:48

Nel weekend argentino della MotoGP ne vedremo delle belle. Dopo una breve stacco, il Motomondiale torna a Termas de Rio Hondo, nel continente sudamericano. Per il secondo Gran Premio stagionale abbiamo tutti gli ingredienti per un piatto ricco di emozioni, sorprese e misfatti. Emozionante è stato il fotofinish visto in Qatar, dove Dovizioso ha battuto Marquez. Il pilota Ducati ha vinto la prima gara, replicando lo schiaffo allo spagnolo Honda, già proposto nel 2018. Il successo della Desmosedici non è da considerarsi una sorpresa, anche se la Rossa in Argentina non ha mai vinto. Ecco perché un primo posto sarebbe una novità per la top class.

Di "problemi" legati al Gran Premio d'Argentina ne possiamo ricordare tanti. I più illustri si sono registrati sempre nella MotoGP. Nel 2015 il contatto decisivo tra Rossi e Marquez, con Valentino sul gradino più alto e Marc nella polvere. Nel 2016 Iannone butta giù Dovizioso a pochi metri dal traguardo, mandando in fumo un risultato prestigioso per entrambi. Lo scorso anno, dopo lo schieramento in griglia più originale della storia, la spunta Crutchlow, ma è battaglia a suon di parole tra Rossi e Marquez, arrivati nuovamente ad un contatto fatale.

Le classi Moto2 e Moto3 sono pronte ad entrare in pista. Lorenzo Baldassarri sa che vincere ancora non sarà facile, dopo il successo in Qatar. La motorizzazione unica Triumph tiene sempre incerti i pronostici, in una categoria nella quale il dettaglio è fondamentale. Nella Moto3 il trionfo di Toba a Losail non ha stravolto i valori in campo. I favoriti per vittoria e titolo sono ancora da pescare tra spagnoli e italiani. Sempre che il giovane Kaito non provi a centrare il bis.

Rossi a terra, Marquez prosegue la gara MotoGP in Argentina

MotoGP, Gran Premio d'Argentina: Dovizioso e Marquez nel mirino degli avversari

Non ha mai vinto Dovizioso a Termas, non ha mai trionfato una Ducati nella Terra del Fuoco. Il successo ottenuto in Qatar ha fatto esplodere la polemica legata al "cucchiaio" montato sulla Desmosedici ufficiale, secondo alcuni non conforme al regolamento tecnico o, perlomeno, lontano dalla filosofia che vige nel Motomondiale. Mentre piloti e staff stanno volando verso l'Argentina, la Corte d'Appello FIM si pronuncerà sul caso e deciderà se lasciare la vittoria al numero 04 o meno.

Alta è la tensione nell'aria, anche per altri fattori. Storicamente, il Gran Premio sudamericano ha proposto gare spettacolari e tante sportellate. Alcune rimaste nella mente degli appassionanti e dei piloti. Valentino Rossi tagliò il traguardo da vincitore, con l'acerrimo rivale Marc Marquez testa a terra, dopo un contatto tra la M1 e la RC213 V. Le frasi di circostanza hanno, in seguito, lasciando spazio ad una guerra iniziata a Phillip Island ed esplosa a Sepang. Era il 2015, il campionato più polemico di sempre.

Polemiche e contatti anche nel 2016, quando Andrea Iannone buttò a terra un altro Andrea, il compagno di squadra Dovizioso. Per entrambi podio sfumato e quotazioni in calo per l'abruzzese nell'ambito Ducati. Lo scorso anno, il cinema: Jack Miller dalla pole si gira e vede il resto della griglia arretrato di almeno una cinquantina di metri. Le condizioni meteo incerte inducono la Direzione Gara a ritardare lo start ed accorciare la corsa di un giro. Mentre si procede alla partenza, si spegne la Honda di Marquez, che ritorna nella propria casella spingendo la moto. Da lì in avanti è un susseguirsi di follie per il 93. A sei giri dal termine, Marc arriva lungo ed abbatte Rossi. Il resto è far west nel paddock e tra i tifosi.

Honda - Yamaha 3-2 in Argentina

Marquez ne avrà sì combinate di tutti i colori a Termas, ma è sempre andato forte. Molto forte. Nell'edizione 2014 il campione in carica della MotoGP vince il Gran Premio davanti a Pedrosa e Lorenzo, regalando ai colori Honda la prima di altre vittorie in sudamerica. Marc, infatti, replica nel 2016, battendo Rossi e Pedrosa. La Honda svetta di nuovo lo scorso anno, grazie a Cal Crutcholw, vittorioso con la RC 213 di Lucio Cecchinello.

Per Yamaha, due successi. Il primo è datato 2015, nella già citata vicenda tra Rossi e Marquez. Valentino salì sul podio con la maglietta numero 10 di Maradona, replica di quella usata da Diego con la nazionale Argentina, la Selecciòn. Maverick Vinales e la M1 numero 25 in cima alla graduatoria nel 2017, Valentino e Crutchlow a completare il podio. Per le altre Case, la prima posizione resta, per ora, un desiderio non realizzato.

Moto2 e Moto3, Baldassarri e Toba outsider o solide realtà?

Il Motomondiale offrirà spettacolo anche grazie alle altre categorie in pista. Nella middle class motorizzata Triumph Lorenzo Baldassarri sa che non sarà semplice per lui ripetere la vittoria ottenuta nella notte di Losail. In Qatar il marchigiano ha brillato più di tutti, nel giorno argentino dovrà - sicuramente - lottare con Lowes, Alex Marquez, Luthi, Scrhotter e Marini, i nomi più favoriti dai bookmakers ed addetti ai lavori.

Nella piccola cilindrata, il successo del giapponese Toba è arrivato in Qatar con grande sorpresa. Era da tantissimo tempo che un pilota del Sol Levante non vinceva un Gran Premio, adesso bisognerà vedere se il giovane Kaito rimarrà un lampo nel buio o diventerà un vero temporale. Gli italiani Dalla Porta, Vietti, Migno e Fenati si ritroveranno in lotta con i "soliti" spagnoli. Attenzione a Gabriel Rodrigo, pilota di casa, che vuole ben figurare di fronte al pubblico amico. Il suo miglior piazzamento a Termas è un nono posto, adesso Gabriel proverà a fare di più.