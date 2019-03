Il due volte campione del mondo interviene su Twitter per smentire il profilo ufficiale della Formula 1 in merito a parole mai dette dall'ex presidente Ferrari.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 27/03/2019 16:12 | aggiornato 27/03/2019 17:17

Fernando Alonso è uno che non le manda mai a dire e nelle scorse ore ne ha dato conferma. Infatti, il due volte campione del mondo non ha esitato a rispondere all'account ufficiale Twitter della Formula 1.

Nel mirino del pilota spagnolo alcune dichiarazioni di Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, che lo riguardavano e che sono state riportate in modo sbagliato. L'oggetto principale della disputa riguardava il fatto che Alonso venisse considerato dall'ex numero 1 della scuderia di Maranello un problema, quando non si riusciva a vincere.

Doveva esserci un motivo per non seguire questo account fino ad ora - scrive Alonso su Twitter -. Oggi me lo ricordo di nuovo!! Il presidente non ha mai detto quello. Specialmente dopo aver segnato l'80% dei punti per la nostra squadra. Abbiamo corso duramente, insieme, con tutto il cuore e abbiamo combattuto fino all'ultima gara per i campionati.

Fernando Alonso ha risposto all'account Twitter della Formula 1 dopo le parole di Montezemolo

Botta e risposta su Twitter tra la Formula 1 e Fernando Alonso

Montezemolo ha realmente parlato di Alonso in un'intervista concessa nell'ultimo podcast Beyond The Grid. L'ex presidente della Ferrari ha spiegato perché il pilota spagnolo non abbia vinto titoli in Formula 1 con la monoposto rossa. Indicando come prima causa la sfortuna di avere una Red Bull forte come lo era la Ferrari stessa ad inizio 2000 e in secondo luogo alcuni episodi sfortunati avuti nelle ultime gare dei campionati 2010 (errore del team) e 2012 (Vettel fortunato in un incidente). Ma ha anche parlato del carattere differente di Fernando rispetto, ad esempio, a Michael Schumacher e Niki Lauda.

Quando vinceva era felice - spiega Montezemolo -, quando perdeva il problema era del team e lui non era felice. Era meno vicino alla squadra rispetto a Schumacher e Lauda, specialmente nei momenti difficili. Essere vicini nei momenti positivi è facile. Per me è con Hamilton e Vettel il miglior pilota, in gara è veramente vicino a Schumacher. Non ha perso titoli per suoi errori, è stato sfortunato. In condizioni normali, senza errori del team nel 2010 e senza la fortuna di Vettel in Brasile nel 2012, oggi parleremmo di qualcosa di diverso.

La cosa che non è andata giù ad Alonso è che la Formula 1 nel proprio sito ufficiale e sul profilo Twitter abbiano riportato che Montezemolo lo avesse indicato come il "problema del team" quando le cose non andavano bene. Così è nata la sua risposta sul social network. L'ex numero 1 della scuderia di Maranello sicuramente ha messo in evidenza il fatto che lui fosse meno uomo-squadra di altri predecessori, soprattutto quando mancavano i risultati. Però non ha detto che il driver di Oviedo fosse il problema della Ferrari. Anzi, ha specificato di ritenerlo un grandissimo pilota e non lo ha incolpato per non aver conquistato titoli nei suoi cinque anni di permanenza in rosso.

“When he wins, he’s happy. When he doesn’t win, it’s the problem of the team…”



On this week's Beyond The Grid, former Ferrari President Luca di Montezemolo discusses why he thinks Fernando Alonso didn’t win a world title in red



>> https://t.co/tU4MN6q7MJ #F1 @Bose pic.twitter.com/D2FgA2b3rL — Formula 1 (@F1) March 26, 2019