Con l'avvento di WME-IMG, UFC ha visto diverse celebrità diventare azionisti della compagnia. Ma chi sono i personaggi famosi dietro l'azienda?

di Massimiliano Rincione - 27/03/2019 17:00 | aggiornato 27/03/2019 17:05

Chi non muore si rivede! Inside the Cage, approfondimento tutto dedicato al mondo delle MMA - e in particolare a UFC - targato Fox Sports fa il suo grande ritorno, dedicando l'episodio odierno ad un argomento forse sottovalutato, ma comunque di grande rilevanza. Si perché, da quando la promotion più importante al mondo nel settore delle arti marziali miste è passata nelle mani di WME-IMG, la compagnia ha ovviamente cominciato un percorso aziendale diverso, che ha sì portato a tanti cambiamenti ma anche a diversi successi.

Il cambio di politica rispetto alla gestione dei fratelli Fertitta, che della compagnia hanno fatto le fortune fino a portarla ai livelli in cui staziona oggi, è evidente: gli addii di Joe Silva e Mike Goldberg, rispettivamente storico matchmaker e play-by-play commentator per la promotion più importante al mondo nel settore delle MMA, sono stati soltanto gli apripista di un cambiamento che comunque, al netto di qualche scossa di assestamento, sorride a WME in termini di risultati economici e pubblicitari.

Ma da dove nasce il successo di WME-IMG? La William Morris Endeavor Entertainment LLC, questa la denominazione completa dell'azienda, nasce a Beverly Hills - California - nell'aprile del 2009, dall'unione di WMA ed Endeavor Talent Agency. Un connubio, questo, che ha portato ad un'espansione costante nel corso di questo decennio, e che ha permesso alla società di rilevare i brand UFC e Miss Universo, rendendoli il fiore all'occhiello dell'operato aziendale. Ovviamente, WME spazia anche in tantissimi altri settori, dove si occupa di rappresentare personalità del mondo del cinema, della TV e dello sport. Proprio questo punto è quello che, probabilmente, ha aperto le porte a quelle 23 celebrità che, nel 2016, sono state rivelate al mondo come possessori di quote azionarie UFC. Tra loro figurano personaggi di spicco quali Sylvester Stallone, le sorelle Serena e Venus Williams, Calvin Harris e Ben Affleck.

MMA: un sorridente Junior Dos Santos posa con la sua cintura dei pesi massimi UFC nel novembre 2011. Assieme a lui, da sinistra: Lorenzo Fertitta, Dana White e Frank Fertitta III, gli uomini dietro a UFC prima del subentro di WME-IMG.

MMA, Inside the Cage: l'operato di WME-IMG

In principio furono i fratelli Frank e Lorenzo Fertitta ad acquistare la UFC, nel lontano 2001, da una Semaphore Entertainment Group in rovina. Il percorso di crescita della promotion, pagata 2,1 milioni di dollari, non fu facile, così come fu impresa ardua rendere lo sport assai meno crudo rispetto ai suoi albori - in cui, ricordiamo, valeva veramente tutto - e canonizzarlo con dei regolamenti che mettessero dei paletti ad alcuni segmenti troppo barbari. Dall'istituzione del regolamento unificato delle MMA e dal primo storico The Ultimate Fighter passano, probabilmente, le sliding doors che hanno reso le mixed martial arts ciò che sono adesso. Ed è proprio grazie a questo inarrestabile processo di crescita e all'ottimo lavoro imprenditoriale dei fratelli Fertitta se UFC è diventato un brand tanto solido, al punto tale da venir acquistato da WME-IMG per la cifra iperbolica di 4,2 miliardi di dollari. Una plusvalenza incalcolabile per la precedente proprietà, che ha dunque ceduto Zuffa LLC - società padre dei Fertitta che controllava UFC - al management californiano. Al timone di UFC, comunque, è rimasto il presidente Dana White, già investito della carica dai Fertitta che con lui condividono anche un rapporto d'amicizia duraturo.

Questo ha portato, nell'agosto del 2016, alla diramazione di una lista di 23 celebrità che, dal quel momento, avrebbero investito all'interno della promotion detenendo, di conseguenza, delle quote azionarie UFC. Di seguito l'elenco completo.

Insomma, un percorso veramente lungo e ricco di successi quello UFC, che nel frattempo si gode anche gli introiti generati dal nuovo accordo con ESPN, subentrato a Fox Sports USA per la trasmissione di alcuni eventi per una cifra vicina ai 150 milioni di dollari all'anno.