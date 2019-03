Impianto da 60mila posti e 600 milioni di euro, adiacente a San Siro. In contemporanea si svilupperà un progetto di viabilità sostenibile.

di Antonio Gargano - 27/03/2019 14:57 | aggiornato 27/03/2019 15:02

L'idea di abbandonare San Siro sta prendendo sempre più piede in casa Milan e in casa Inter, che hanno sfruttato il derby del 17 marzo per riportare l'argomento in primo piano. Non c'è ancora un progetto, è solo un'idea che potrà essere percorribile tra pochi anni. Nel frattempo, però, si pensa già in grande per analizzare pro e contro di una nuova struttura che ospiti entrambe le squadre milanesi.

Nel 2020, lo stadio intitolato alla memoria di Giuseppe Meazza festeggerà i 20 anni dall'ultima ristrutturazione, quella del terzo anello coperto completata per i Mondiali del 1990. Nel 2026, invece, taglierà il traguardo dei 100 anni. Rossoneri e nerazzurri, stando alle ambizioni per la costruzione di un nuovo impianto, sperano di poter già giocare altrove.

I fattori che condizionano la nascita di un nuovo stadio non sono legati soltanto alla costruzione, ma anche ad un piano burocratico ed urbanistico che allunga la realizzazione del piano. L'auspicio è che Milan e Inter giochino a San Siro al massimo per altri 4 anni: se dovesse andare tutto secondo i piani, le due squadre potrebbero inaugurare la nuova casa nella stagione 2023/2024.

L'idea embrionale è quella di iniziare la fase di costruzione a ridosso di San Siro, evitando di utilizzare uno stadio temporaneamente in fase di ristrutturazione. Milan e Inter ne risentirebbero a livello di immagine ed incassi, dovendo arrangiarsi in una struttura condizionata dal restyling in corso d'opera. Per questo motivo, i due club preferiscono la novità all'aggiornamento della struttura attualmente in uso.

La capienza stimata è di 60mila posti a sedere, circa 20mila in meno rispetto a San Siro. Costruire uno stadio in sinergia permetterebbe di dividere le spese previste di 600 milioni di euro, oltre all'ovvio peso politico che avrebbero le due squadre lavorando a braccetto.

Il cantiere porterebbe via circa 30 mesi tra la posa della prima pietra e l'inaugurazione, ma di mezzo ci sono le lungaggini burocratiche a cui sottostare: presentazione del progetto al Comune di Milano con tanto di studio di fattibilità, Conferenza di Servizi istruttoria che produrrà la dichiarazione di pubblico interesse entro 90 giorni, confronto tra i club e l'amministrazione comunale per le puntualizzazioni sul progetto definitivo e nuova presentazione nella seconda fase della Conferenza di Servizi, che in 180 giorni dovrà approvarlo col benestare della Regione Lombardia.

Nuovo stadio e piano urbanistico

Portate a termine queste fasi, la Regione Lombardia dovrà anche approvare le varianti alla convenzione urbanistica, condizione necessaria prima della concessione edilizia. La questione della viabilità è il nodo principale che verrà sciolto fin dallo studio di fattibilità: la costruzione di uno stadio adiacente a San Siro implica l'occupazione di due siti e l'impossibilità di utilizzare l'attuale area parcheggi.

Se non dovessero sorgere ostacoli, il procedimento burocratico dovrebbe esaurirsi in circa 18 mesi, che si sommano ai 30 mesi di costruzione effettiva dell'impianto. L'inaugurazione, quindi, non potrà avvenire prima del 2023: Milan e Inter dovranno disputare altre 4 stagioni a San Siro, oltre a quella che volge al termine.

Ritorno economico, l'idea di Sala

Mentre la spesa verrà condivisa, gli incassi riguarderanno i singoli club e faranno leva principalmente sulla biglietteria. A San Siro, il match-day porta nelle casse di Milan e Inter circa 35 milioni di euro, circa 20 in meno rispetto a quanti ne garantisce l'Allianz Stadium alla Juventus. I bianconeri, infatti, ottengono circa 55 milioni dal botteghino e oltre 4 milioni da eventi extra-calcistici. Questi ultimi, nel caso delle due milanesi, verrebbero divisi tra i due club, mentre l'incasso del match-day sarà il rientro economico delle singole società.

Gli introiti verrebbero distribuiti diversamente nel caso in cui la spunti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Secondo il primo cittadino, le spese del nuovo impianto dovrebbero essere a carico delle società, con l'accordo di cederne la proprietà al Comune di Milano, che a sua volta si impegnerà per ratificare una concessione a lunghissimo termine ai due club. Una pista che, per il momento, non trova l'appoggio di Milan e Inter:

Bisogna trovare una formula che renda lo stadio di proprietà del Comune di Milano. Non possiamo perdere la proprietà di un impianto così importante, potremmo lavorare ad una concessione a lunghissimo termine per i due club che lo costruiranno.

Sfida alla tradizione

Abbandonare la casa storica potrebbe rappresentare una perdita di identità per entrambi i club. Milan e Inter non hanno perso di vista il parere dei tifosi, coinvolti in veri e propri focus group in cui discutere della questione stadio: le fasce d'età più giovani preferiscono una struttura moderna da 60mila posti, mostrandosi disposti ad accantonare il legame affettivo con San Siro. Inoltre, la costruzione nella stessa area e la progettazione di dettagli che rimandano all'impianto attuale rappresenterebbero un omaggio al passato.

Ancora in dubbio, invece, i tifosi di vecchia data. Sull'incertezza pesa anche il nodo dei naming rights: lo stadio, come l'Allianz Stadium della Juventus, il Mapei Stadium del Sassuolo e la Dacia Arena dell'Udinese, sarà fonte di ricavi portando il nome di chi lo sponsorizza. Addio a San Siro e al Giuseppe Meazza, in nome del nuovo che avanza.