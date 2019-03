Senza l'attrazione principale, la federazione marocchina ha pagato solamente 550mila euro, vale a dire l'esatta metà di quanto era stato inizialmente pattuito con i dirigenti della Seleccion. Alla fine sul prato verde dello Stadio di Tangeri sono comunque scesi giocatori di primo livello come Dybala e Di Maria. Campioni che però non possono generare la stessa voglia di calcio prodotta da Lionel Messi.

Già, perché l'evento era stato presentato come il grande ritorno del fuoriclasse di Rosario dopo lo sfortunato Mondiale giocato in Russia che ha visto l'Argentina fermarsi agli ottavi contro la Francia. Il numero 10 si è però infortunato contro la Vinotinto e ha quindi fatto immediatamente ritorno a Barcellona.

Non c'era Lionel Messi contro il Marocco. L'Argentina, dopo la sconfitta per 3-1 rimediata contro il Venezuela, ha così affrontato senza la sua stella la Nazionale africana in amichevole e ha vinto 1-0 grazie alla rete di Correa. Un'assenza, quella della Pulce, che ha pesato al ct Lionel Scaloni ma anche ai vertici della federcalcio argentina.

