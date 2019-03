⚡ Siamo in grado di fornirvi anche il retro della prossima maglia home #Juve 2019/20, e cadono anche i condizionali. Come pronosticato a suo tempo viene ripresa la soluzione del "quadratone" centrato, già vista dal 12/13 al 14/15. Ma sarà nero, e non bianco! #JuJersey ⚪⚫ pic.twitter.com/lyCVhfmYG8

⚡ Rivelata la possibile maglia home #Juve 2019/20! Note: 1) Il rosa sarebbe presente come da prime ( https://t.co/4Pw0KFN1qz ) e ultime ( https://t.co/YIoEmARi89 ) proiezioni 2) Sarebbe stato accolto il #NoToppa (miracolo)! 😍💪 3) Il retro sarebbe in gran parte nero #JuJersey ⚪⚫ pic.twitter.com/ALI9UkFSc6

La Juventus è in corsa per due obiettivi. Da una parte lo Scudetto, con il Napoli che insegue distante 15 punti, dall'altra la Champions League, vero obiettivo stagionale dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Ma intanto si pensa già alla prossima stagione e in particolare alle maglie che i ragazzi di Allegri indosseranno nel 2019/2020.

