L'attaccante della Juventus replica al padre su Instagram.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/03/2019 16:28 | aggiornato 27/03/2019 20:32

Dalla squadra del cuore del figlio (l'Inter) alla Juventus che non gli dà i biglietti per andare allo stadio e non vuole più incontrarlo. Questi solo alcuni degli argomenti trattati dal padre di Moise Kean, intervenuto nella giornata di ieri ai microfoni di Radio 1. Ma c'è anche un altro passaggio dell'intervista che ha fatto rumore.

Io e la mamma di Moise siamo separati. Lei in passato - ha dichiarato il padre dell'attaccante della Juventus - voleva portare il ragazzo in Inghilterra. Io parlai con la Juventus e dissi che lo avrei fatto restare in cambio di due trattori. La Juventus mi rispose che non ci sarebbero stati problemi. E invece non me li ha ancora dati

A queste parole ha replicato proprio Moise Kean, che si è affidato a Instagram per smentire il padre con cui non ha mai avuto un buon rapporto:

Trattori?!? Non so di cosa stai parlando. Dico solo che se sono l'uomo che sono oggi, è solamente grazie a mia madre. E con questo tho detto tutto. Non dimenticate mai chi vi dà da mangiare quando avete il cibo in pancia