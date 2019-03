L'attaccante di origini brasiliane ha disputato due partite con la selezione di Shevchenko: non avrebbe i requisiti per giocare con una nazionale diversa da quella del Paese d’origine.

27/03/2019

Prima l'esordio contro il Portogallo, nello 0-0 di Lisbona, poi una partita giocata per intero e da titolare nella vittoria per 2-1 sul Lussemburgo, griffata dalla rete di Chyankov e dall'autorete nel finale di Gerson Rodrigues. Per Junior Moraes, però, le prime due partite giocate con la maglia dell'Ucraina rischiano di trasformarsi in un incubo. Per sé e per la nazionale di Andriy Shevchenko.

Nato il 4 aprile 1987 a Santos, nello Stato di San Paolo, l'attaccante brasiliano sta attraversando la miglior stagione della sua carriera in questi mesi con la maglia dello Shaktar Donetsk: le 21 reti complessive realizzate tra campionato ucraino, coppa nazionale, Champions League ed Europa League gli sono valse la chiamata di Shevchenko con la maglia dell'Ucraina.

Il suo sogno però rischia di presentare ora il conto. Secondo il presidente Federcalcio lussemburghese Paul Philipp, infatti, Junior Moraes non rispetterebbe i requisiti FIFA per giocare con una nazionale diversa da quella del Paese d’origine. Una protesta avanzata nelle ore successive al ko della nazionale del Granducato contro l'Ucraina e riportata dall'edizione online del quotidiano portoghese Record. Secondo i regolamenti del massimo organismo calcistico continentale, infatti, dopo aver compiuto i 18 anni un calciatore deve vivere senza interruzioni per cinque anni nel Paese in questione per poter vestire la maglia di quella nazionale.

Europa League 2017/2018, Junior Moraes contro la Lazio con la Dinamo Kiev

Junior Moraes, che intrigo: per l'Ucraina tutte le scadenze sono state rispettate

Junior Moraes è arrivato per la prima volta in Ucraina nel 2012 dal CSKA Sofia e ha vestito tra le maglie di Metalurh Donetsk, Dinamo Kiev e appunto Shaktar. A minare il rispetto dei regolamenti Fifa, però, sarebbe il trasferimento in Cina, al Tianjin, nel 2017. Sei mesi in Asia prima di rientrare a Kiev, che interromperebbero a 4 anni e 8 mesi consecutivi la permanenza dell'attaccante brasiliano in Ucraina. Se le ragioni presentate dalla Federcalcio del Lussemburgo dovessero essere validate, per la nazionale ucraina lo spettro è quello di vedere le partite contro Portogallo e Lussemburgo perse a tavolino, con la conseguenza di dover rinunciare a 4 punti e compromettere il cammino di qualificazione a Euro 2020.

La sensazione è quella di essere davanti a un nodo burocratico che non sarà semplice sciogliere. A esporre la posizione della federazione ucraina ai microfoni di Record è stato il segretario generale Yuri Zapisotsky, secondo il quale la naturalizzazione di Junior Moraes sarebbe rispettosa dalla normativa vigente a Kiev e dintorni, per la quale il criterio per ottenere la cittadinanza è quello di restare sul territorio nazionale per almeno 180 giorni l’anno. Un parametro rispettato secondo i vertici del calcio ucraino dal 31enne nato a Santos anche nel 2017, l'anno del passaggio al Tianjin.