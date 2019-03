Due partite piene di entusiasmo attorno alla Nazionale, due risultati per il nostro percorso verso #EURO2020 . Ora si torna in Campionato per riprendere al meglio dopo la sosta. #LB19 #VivoAzzurro pic.twitter.com/3LSQfplSl6

Il difensore della Juventus, capitano degli Azzurri per l'occasione, è stato consolato immediatamente da Sirigu e ha risposto con un applauso che è riuscito a fermare i fischi. Evidentemente sulle tribune dell'impianto emiliano c'erano tanti tifosi del Milan che non gli hanno perdonato il dietrofront della scorsa estate. Nel post-partita l'ex rossonero ha scritto su Twitter:

Un successo che permette agli Azzurri di volare a quota 6 punti in vetta al Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020 visto il contemporaneo pareggio per 2-2 tra Bosnia e Grecia. Nella rosa di Mancini c'è però chi sorride a mezza bocca. Si tratta di Leonardo Bonucci, che al momento della sostituzione con Armando Izzo è stato sonoramente fischiato dal pubblico.

