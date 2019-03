The 2019 @IntChampionsCup is set 🌏 pic.twitter.com/2mQTKiUg0L

#ICC2019 , prendete nota! Svelati gli appuntamenti asiatici dell' @IntChampionsCup , che vedrà i bianconeri affrontare gli @SpursOfficial il 21 luglio a Singapore e l' @Inter il 24 luglio in Cina! E non finisce qui... ⚪⚫ pic.twitter.com/202Id5Ms4W

Il torneo si svolgerà in quindici sedi differenti: dieci nel Nord America (Arlington, Boston, Charlotte, Chicago, Houston, Kansas City, Los Angeles, San Francisco, Tri State Area e Washington DC), due in Asia (Shanghai e Singapore) e tre in Europa (Londra, Stoccolma e Cardiff). Proprio a Cardiff, il 3 agosto, il Milan affronterà il Manchester United . Solo uno dei tre appuntamento dei rossoneri nell'International Champions Cup. Spicca il derby di Madrid, che per la prima votla si giocherà fuori dall'Europa.

