L'ex capitano dei nerazzurri è tornato ad allenarsi con i compagni, ma il reinserimento sarà graduale. Il centrocampista croato approva la pace fatta con la società.

Pace fatta, ora serve solo il tempo necessario per ritornare alla normalità. Mauro Icardi e l'Inter stanno trovando un'intesa, un punto di incontro. Serve un po' di diplomazia per superare le tensioni e aiutare la squadra a raggiungere la qualificazione in Champions League, obiettivo minimo di questa stagione (gli altri sono già svaniti).

Ieri mattina l'ormai ex capitano dell'Inter è tornato ad allenarsi con i compagni. Il destino, fra l'altro, sembra averci messo lo zampino. L'ultimo gol segnato da Icardi con la maglia nerazzurra risale alla partita di Coppa Italia giocata contro la Lazio lo scorso 31 gennaio.

Ora, proprio contro i biancocelesti, Maurito potrebbe tornare in campo. Difficile venga schierato dal primo minuto. Questione di condizione fisica e soprattutto di equilibri di spogliatoio. L'attaccante argentino, infatti, non gioca da un mese e mezzo, in questo momento Lautaro Martinez gli sta avanti. Poi, col tempo si vedrà.

Il sereno ad Appiano Gentile sembra esser tornato. All'allenamento di ieri erano presenti anche il presidente Steven Zhang oltre all'amministratore delegato Beppe Marotta e al direttore sportivo Piero Ausilio. Segno che la società volesse supervisionare il reinserimento di Icardi in squadra. Anche perché l'argentino avrebbe avuto anche qualche motivo di tensione con i compagni, che non avrebbero apprezzato alcune dichiarazioni della moglie-agente Wanda Nara.

Eppure anche i giocatori dell'Inter sanno quanto sia importante recuperare Icardi. Non un caso che ieri Marcelo Brozovic abbia messo un mi piace al post con cui Sky Sport annunciava il ritorno in gruppo dell'attaccante argentino. Nonostante questo però lo spogliatoio si aspetta un chiarimento. Mauro dovrà chiedere scusa alla squadra intera non appena rientreranno tutti i nazionali. Icardi è quindi pronto a riprendersi la maglia da titolare, starà a Spalletti valutare i tempi. Ma quel che più conta è che ormai la pace, a quanto pare, sia stata fatta.