La classifica completa del campionato cadetto aggiornata all'ultima giornata.

di Redazione Fox Sports - 27/03/2019 15:37 | aggiornato 27/03/2019 15:42

La Serie B 2018/19 è partita subito con una novità: la riduzione a 19 squadre. Sì, perché la classifica della Serie B quest'anno non conterà più 22 contendenti, dopo la mancata iscrizione di Bari, Cesena e Avellino. La Lega Serie B ha deciso, inoltre, di bloccare i ripescaggi, ecco dunque che si torna a 19 squadre. Una classifica con un numero dispari di squadre non si vedeva dalla stagione 1967/68, ed obbliga in ogni giornata al riposo a turno di una squadra. Le nuove arrivate in Serie B sono Livorno, Padova, Cosenza e Lecce. Il Livorno torna nella serie cadetta dopo due anni di assenza, il Padova dopo il fallimento del 2014. Il Cosenza ha invece vinto i play-off e torna a iscrivere il suo nome nella classifica di Serie B dopo 15 anni di assenza. Discorso diverso per il Lecce, retrocesso alla C dopo l'illecito sportivo del 2012.

Le tre formazioni che si aggiungono alla classifica della Serie B provenienti dalla A sono Benevento, Verona e Crotone. La nuova stagione è iniziata il 25 agosto e ci saranno novità anche sul fronte degli appuntamenti della Serie B: si giocherà un anticipo il venerdì sera alle 21, il sabato tre partite alle 15 e una alle 18, mentre la domenica due gare, alle 15 e alle 21. Chiude la giornata il posticipo del lunedì sera, sempre alle ore 21. Nella scorsa stagione, oltre a Parma e Empoli promosse direttamente, è stato il Frosinone a guadagnarsi l'accesso alla massima categoria, battendo il Palermo ai play-off. Le altre squadre che avevano guadagnato la possibilità di giocarsi la promozione erano state Venezia, Bari, Perugia e Cittadella.

A retrocedere è toccato a Ternana, Pro Vercelli, Virtus Entella e Novara. Tra le 12 regioni rappresentate in classifica, è il Veneto che raccoglie più squadre: sono infatti 4 le squadre venete che militano in Serie B quest'anno, ovvero Hellas Verona, Venezia, Cittadella e Padova. Subito dopo troviamo Puglia e Campania, entrambe le regioni con 3 squadre. Bari, Foggia e Lecce tornano in Serie B tutte e tre insieme dopo 21 anni, mentre il Benevento si aggiunge a Avellino e Salernitana.

L'Empoli ha vinto il campionato di Serie B 2017/18

Serie B 2018/19: la classifica aggiornata

Classifica Serie B aggiornata all'ultimo turno (qui calendario e risultati) che vede il Brescia in testa con 50 punti, seguito dal Palermo a 49. C'è un affollamento di squadre dalla terza all'ottava posizione, tutte formazioni racchiuse in otto punti: Lecce (48), Verona (46), Pescara (45), Benevento (43), Perugia (41), Cittadella (40). Ma adesso ecco la classifica di Serie B 2018/19 aggiornata alla 29ª giornata:

Brescia: 50 punti * Palermo: 49 * Lecce: 48 Verona: 46 Pescara: 45 Benevento: 43 * Perugia: 41 * Cittadella: 40 * Spezia: 34 Salernitana: 34 Cosenza: 34 Ascoli: 32 * Cremonese: 31 * Livorno: 30 * Venezia: 28 * Crotone: 27 Foggia: 27 Padova: 23 Carpi: 22 *

* una patita in meno