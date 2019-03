Rompe la tibia a un avversario: sospeso giocatore del Guangzhou

Wei Shihao punito per fallo killer su Otabek Shukurov nella partita contro l'Uzbekistan in nazionale: il club ne valuta il licenziamento per giusta causa.

di Marco Ercole - 27/03/2019 12:47 | aggiornato 27/03/2019 12:52

È costato caro a Wei Shihao, calciatore cinese del Guangzhou Evergrande, il fallaccio commesso nei confronti di Otabek Shukurov durante l'ultima partita con la nazionale. Per quell'intervento nel corso del match tra Cina e Uzbekistan (vinto 1-0 dagli uzbeki), infatti, l'ala sinistra 23enne è stata sospesa dal club proprietario del suo cartellino per un mese. E non è nemmeno finita, perché secondo quanto riportato dai media locali, si starebbe valutando anche la possibilità del licenziamento per giusta causa. Di certo Wei Shihao salterà le prossime due partite della Chinese Super League in programma nel prossimo mese, quelle contro Dalian Yifang e Guangzhou R&F, così come la gara di Asian Champions League che metterà il Guangzhou Evergrande di fronte al Melbourne. Al termine di questo periodo si saprà se oltre alla sospensione arriverà effettivamente anche il licenziamento. E pensare che il fallaccio di Wei Shihao su Otabek Shukurov è stato sanzionato solamente con il cartellino giallo dall'arbitro qatariota Mohammed Al Shammari, nel corso dell'incontro al Guangxi Sports Center. Il Guangzhou Evergrande sospende Wei Shihao Cina: Guangzhou sospende Wei Shihao per aver rotto la tibia a Shukurov Dopo il match, il nazionale cinese è andato immediatamente a visitare l'albergo dove risiedeva la nazionale uzbeka, per chiedere scusa a Shukurov, assicurandogli che non fosse sua intenzione provocare un così grave infortunio. Un pentimento che evidentemente non è stato sufficiente per il Guangzhou Evergrande, fermamente convinto della punizione sancita nelle ore successive al match della nazionale cinese guidata da Fabio Cannavaro. I campioni in carica della Chinese Super League, attraverso un comunicato hanno così spiegato il punto di vista della società sull'argomento: Il giocatore dovrebbe riflettere profondamente sulle sue azioni. Wei Shihao è stato acquistato in questa stagione dal Pechino Guoan e fino a questo momento ha giocato solamente 4 partite (due in Chinese Super League e due nell'Asian Champions League), realizzando un gol. Questi potrebbero essere i soli numeri della sua avventura con la maglia del Guangzhou Evergrande.