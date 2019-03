Viaggio alla scoperta dei campioni che potrebbero svincolarsi tra poco più di un anno: nella formazione ideale spiccano Hazard ed Eriksen, ma occhio a Sessegnon.

Nonostante la sessione invernale di calciomercato sia andata in archivio solo un paio di mesi fa, le big europee si guardano già intorno per individuare i possibili affari futuri. Tra i target più ricercati c'è sicuramente quello degli svincolati: i giocatori che si libereranno a parametro zero nell'estate del 2019 sono tanti, ma il vero colpo sarà riuscire a mettere le mani fin da subito su qualche campione oggi vincolato fino al 2020.

Già, perché il ragionamento alla base è molto semplice: andare a trattare un calciatore all'ultimo anno di contratto significa molto probabilmente portarselo a casa a prezzo di saldo, magari trattando direttamente con lui bypassando le richieste della società che ne detiene il cartellino. È successo molte volte in passato, succederà sicuramente nel prossimo futuro. Questo perché di carne al fuoco ce n'è molta, ma anche la concorrenza non scherza.

Per esempio, in Germania il Bayern Monaco ha già bloccato due terzini molto interessanti come Benjamin Pavard e Lucas Hernandez, ai quali molto presto aggiungerà anche Timo Werner. L'attaccante classe 1995 cresciuto nello Stoccarda ha già dato la sua parola al club bavarese con buona pace del Lipsia, praticamente costretto a venderlo per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Una situazione comune, che di solito facilita gli affari di mercato solo alle grandi. Werner, che negli ultimi anni si è conquistato a suon di gol la maglia della nazionale tedesca, è il centravanti della squadra ideale composta esclusivamente da giocatori in scadenza nel 2020 e proposta attingendo dai dati di Transfermarkt.

Christian Eriksen è uno dei papabili acquisti per il Real Madrid del futuro: il danese è seguito dalla Merengues e potrebbe lasciare Londra in estate

La cosa che balza subito all'occhio è che il valore del tedesco si è alzato moltissimo nelle ultime due stagioni, ovvero da quando lui stesso è esploso definitivamente difendendo i colori del Lipsia. Werner ha già segnato tanto e, nonostante tutto, ha ancora quell'importante potenziale inespresso che il Bayern Monaco è intenzionato a scoprire. Difficilmente il club gestito dalla multinazionale delle bevande energetiche otterrà i 60 milioni di euro sperati, ma il tecnico Ragnick ha già fatto sapere che l'intenzione principale è quella di non incappare in un altro caso Lewandowski.

Sempre parlando di talento offensivo, nel 4-2-3-1 costruito secondo i valori Transfermarkt fanno capolino tre fenomeni in orbita Real Madrid. Il primo è Eden Hazard, ormai vecchio pallino delle Merengues per il quale Florentino Perez stravede. Nell'immaginario collettivo il belga è visto come l'erede di Cristiano Ronaldo e, nelle scorse settimane, ha fatto già capire che il suo futuro sarà lontano da Londra. Poi c'è Marcus Rashford, altro giocatore per il quale la società madrilena si è già mossa concretamente.

Il Manchester United lo valuta molto nonostante la scadenza del contratto si stia inesorabilmente avvicinando e, come se non bastasse, sul talento classe 1997 si sarebbe inserito anche il Barcellona. Ultimo, ma non per importanza, c'è Christian Eriksen: il danese potrebbe diventare in chiave moderna ciò che alcuni anni fa rappresentò l'acquisto di Luka Modric, anche lui arrivato dal Tottenham. La sua avventura nel nord di Londra potrebbe essere arrivata alla fine e i Blancos sarebbero pronti a blindarlo con un ricchissimo quadriennale.

Qualità e quantità: il centrocampo arriva da Manchester

Parlando di calciomercato applicato alla Serie A, due nomi low cost spendibili per il nostro campionato arrivano direttamente dalla Premier League. Il primo è quello di Ilkay Gundogan, metronomo del Manchester City al quale lo sceicco Mansour ha intenzione di proporre un cospicuo rinnovo al più presto. Qualora qualcuno decidesse di tentare il colpaccio è quindi obbligatorio muoversi in fretta, soprattutto per il destino dell'ex Borussia Dortmund sembrerebbe legato a doppio filo a quello di Guardiola, per il quale Gundogan è un elemento imprescindibile.

Sull'altra sponda cittadina gioca invece Nemanja Matic, centrocampista di quasi 31 anni che non rientra più nei piani del Manchester United nonostante sia stato acquistato solo un anno fa per circa 45 milioni di euro. Il serbo farebbe comodo a tutte le società italiane di primissima fascia e, un prezzo equo, potrebbe anche rientrare nei parametri di ingaggio delle nostre big. Sotto la gestione Solskjaer è stato definitivamente accantonato, quindi in estate sarà molto probabile vederlo lasciare i Red Devils.

Fisico e spinta sulle fasce: in difesa brilla Savic

In casa United ci sarà anche da risolvere la grana legata a Eric Bailly: il difensore centrale ivoriano è arrivato a Manchester portandosi dietro una discreta dose di hype ma, di fatto, non ha mai mantenuto le attese. Per questo tra qualche mese lascerà i Red Devils e si cercherà una nuova sistemazione. Lo stesso suo destino toccherà a Stefan Savic, che però l'Atletico Madrid vorrebbe trattenere per mettere un freno all'emorragia di uscite che si prospettano da qui ad agosto. Il montenegrino vorrebbe provare a rimettersi in gioco altrove e, di recente, è spuntata una voce che lo vedrebbe vicino alla Juventus.

Potrebbe cambiare maglia prossimamente anche Ryan Sessegnon, terzino sinistro classe 2000 in grado di ricoprire tutti i ruoli sulla fascia mancina. Gioca nel Fulham e, con la probabile retrocessione in Championship dei Cottagers, non si tratterrà oltre al Craven Cottage. Thomas Meunier invece dovrebbe rinnovare con il PSG: il terzino destro viene considerato un titolare inamovibile da Thomas Tuchel e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca. Nel frattempo però vanno registrate su di lui le attenzioni che arrivano dalla Spagna, dove l'Atletico Madrid lo avrebbe messo nel mirino in vista della prossima stagione.

Rimarrà probabilmente in Francia anche Anthony Lopes, portiere portoghese che a Lione sta infrangendo tutti i record di presenze. L'estremo difensore è ormai diventato un idolo dei tifosi e un simbolo del club, che anche quest'anno deve ringraziarlo per una serie di prestazioni positive che hanno permesso all'OL di rimanere in orbita Champions League. Il suo contratto scade nel 2020, ma Aulas è pronto a blindarlo a vita. D'altronde i soldi sono importanti, ma al cuor non si comanda.

