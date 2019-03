L'argentino ha commentato le parole del padre Hugo che aveva ipotizzato un ritorno del figlio al Boca.

di Redazione Fox Sports - 27/03/2019 11:59 | aggiornato 27/03/2019 16:04

Quando i genitori parlano troppo ci vanno di mezzo i figli. Ne sa qualcosa Diego Perotti, che giorni fa si è ritrovato su tutti i giornali a causa delle dichiarazioni del padre Hugo. "Se Diego sta bene potrebbe tornare al Boca", le parole di Perotti senior che hanno fatto inevitabilmente rumore e non sono piaciute affatto alla Roma.

Così il classe 1988 è dovuto intervenire per fare chiarezza sul suo futuro ai microfoni di TyC Sports:

Mi restano due anni di contratto con la Roma (è legato ai giallorossi fino al 2021, ndr), per il momento non torno in Argentina. Mio padre ha fatto solo un gran casino. Nel club si sono arrabbiati

Nessun desiderio di lasciare la Roma. Perotti vuole ancora dire la sua nella Capitale. Ancor di più dopo una stagione come quella in corso dove tra infortuni vari ha collezionato appena 10 presenze. Di certo c'è che non gli dispiacerebbe chiudere la carriera al Boca. E proprio di questo potrebbe aver parlato con Nicolas Burdisso, attuale ds degli Xeneizes che è stato in visita a Trigoria. Discorsi che però riguardano il futuro. Il presente si chiama Roma.