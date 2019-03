Una stagione con tante ombre e poche luci. Aleix Vidal non sta vivendo una delle sue migliori annate. Con la maglia del Siviglia ha collezionato appena 17 presenze a causa di numerosi infortuni che gli hanno impedito di trovare continuità.

Proprio il classe 1989 ha parlato a SFC TV, affrontando tra i tanti argomenti anche quello riguardante il direttore sportivo Monchi, che ha appena lasciato la Roma per fare ritorno al Siviglia.

Il dirigente spagnolo lo ha sempre apprezzato e stimato, tanto che voleva portarlo nella Capitale. A fermare tutto però fu il Barcellona che era alle prese con il blocco del mercato:

Sul rapporto con Monchi e sulle sue codizioni fisiche:

Con lui parlo tanto. Siamo davvero contenti sia tornato. Per quanto riguarda le mie condizioni, ho buone sensazioni. Cercherò di stringere i denti in vista di queste ultime gare. Per me questa stagione è davvero complicata. Non mi era mai capitato di avere tutti questi infortuni