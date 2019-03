I piani di Gazidis e Leonardo sono una rottura col passato: largo ai giovani, ma di talento, e il rinnovamento farà "vittime" illustri. L'ad cerca anche nuovi sponsor.

di Alberto Casella - 27/03/2019 11:25 | aggiornato 27/03/2019 12:48

La strada è tracciata. Il Milan ha scelto il rinnovamento, un rinnovamento che è in netta controtendenza con il passato, prossimo - vedi le mosse di mercato del Milan targate Mirabelli e Fassone - e remoto, quello della lunga era Berlusconi-Galliani.

Sia pure con cariche diverse, l'ex presidente del Consiglio ha guidato il club rossonero per oltre un trentennio, nel corso del quale la bacheca della società è lievitata con successi straordinari in Italia e in Europa. Re del mercato, Silvio ha però sempre stentato, per un più che comprensibile senso di gratitudine, a staccare il cordone ombelicale con i protagonisti di quei successi, col risultato che, soprattutto negli ultimi tempi, era mancato il necessario rinnovamento generazionale.

Differente la strategia della coppia che si occupava del calciomercato rossonero durante la breve presidenza di Mister Li. Fassone e Mirabelli, alla ricerca del tutto e subito, avevano puntato sulla qualificazione alla Champions League, poi sfuggita, cercando profili di giocatori già formati, spesso però costosi e non sempre provvisti dei giusti stimoli.

Calciomercato Milan: le strategie di Maldini, Leonardo e Gazidis

Milan: largo ai giovani, senatori in partenza

Quella scelta, invece, dagli uomini di Elliott, guidati da Gazidis e Leonardo con Maldini, è una terza via. La traccia si chiama Paquetà e Piatek: giovani ricchi di talento, affamati, desiderosi di dimostrare il loro valore e soprattutto dal costo più che sopportabile. Anche perché il Fair Play Finanziario è ancora tutto da superare. Che la strategia sia quella giusta lo dicono i fatti: la coppia brasiliano-polacca, senza dimenticare la rinascita di Bakayoko, ha rianimato il Milan, che in poche settimane ha superato l'anonimato in cui era sprofondato, è rientrato in lotta per un posto in Champions League e prima del derby aveva addirittura soffiato il terzo posto all'Inter. Per questo lo staff continuerà su questa linea. Leonardo e i suoi, infatti, stanno girando il mondo, visionano giovani talenti di ogni paese, incontrano procuratori, prendono informazioni, accumulano file e imbastiscono trattative per farsi trovare pronti alla prossima sessione di mercato.

E a proposito di mercato, il Milan sta lavorando su più fronti per poterci arrivare con il portafoglio più ricco possibile, perché aggirarsi fra le "bancarelle" con le tasche vuote o quasi serve a poco. Il primo fronte è quello delle cessioni o comunque dei non rinnovi. L'indiziato numero uno è Riccardo Montolivo: l'ex capitano ha 34 anni, non rientra nei piani del club e il suo contratto in scadenza a giugno non sarà rinnovato. Zapata ha un anno in meno ma a quanto pare ha offerte dall'estero e non sarà trattenuto, mentre qualche possibilità in più pare avere Ignazio Abate, anche lui vicino ai 33 anni, che però da due mesi non trova spazio nelle rotazioni di Gattuso.

Bakayoko nell'ultimo derby perso contro l'Inter: per riscattarlo il Milan dovrà pagare 35 milioni al Chelsea

Il secondo e il terzo fronte si chiamano nuovi sponsor e Uefa e sono affari di Gazidis. L'ad, infatti, si sta attivando alla ricerca di investitori: in fin dei conti il brand Milan è comunque appetibile, se arriverà la qualificazione Champions il ritorno è assicurato e l'accelerata sul nuovo stadio fa parte della stessa strategia. Dall'altra, poi, l'ex Gunner si sta muovendo sotto traccia con l'Uefa. Se riuscisse a strappare una dilazione da tre a cinque anni nei tempi fissati per raggiungere il pareggio di bilancio, il Milan avrebbe molto più agio negli acquisti: fra gli altri, infatti, Leonardo, sempre attento al calciomercato brasiliano, ha nel mirino Everton Santos del Gremio - clausola rescissoria di 80 milioni - e poi se vuole riscattare Bakayoko dal Chelsea deve preparare un assegno da 35 milioni. Il posto Champions, insomma, è condizione necessaria e fondamentale. Ma non basta.