Un altro nome sul taccuino del Milan - riporta Il Corriere dello Sport - è quello di Serge Gnabry. Il classe 1995 in forza al Bayern Monaco è stato anche visionato da un emissario del club durante Olanda-Germania, match in cui il 23enne ha segnato il momentaneo 2-0. Convincere i bavaresi però sarà difficilissimo, visto che la società tedesca vuole puntarci e lo valuta almeno 50 milioni di euro.

Tra gli obiettivi di mercato di Leonardo c'è sempre un esterno offensivo. Il nome di Yannick Ferreira Carrasco è tutt'altro che tramontato. Dopo che a geannio il Dalian ha rifiutato di lasciarlo partire in prestito oneroso con diritto di riscatto, il club rossonero potrebbe tornare alla carica in estate facendo leva sulla volontà del giocatore di lasciare la Cina.

La stagione è entrata nel vivo. D'ora in avanti le partite peseranno di più e ogni punto perso per strada potrebbe rivelarsi fatale. Lo sa bene il Milan di Gennaro Gattuso, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. E mentre squadra e tecnico sono concentrati sull'obiettivo stagionale, la dirigenza può permettersi di guardare oltre e programmare il futuro.

