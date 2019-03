I Red Devils seguono il centrale francese, sceso nelle rotazioni di Valverde al Barcellona e in procinto di perdere ancora più spazio con de Ligt. 500 milioni la clausola rescissoria.

di Alberto Casella - 27/03/2019 15:23 | aggiornato 27/03/2019 15:28

Grandi manovre, a quanto pare, sull'asse Barcellona-Manchester, dove leggasi, in questo caso, Manchester United. È di ieri infatti la notizia, data da Mundo Deportivo, che il club della città catalana avrebbe messo nel mirino delle proprie operazioni di mercato Marcus Rashford, attaccante degli inglesi, per sostituire gradualmente il proprio bomber Luis Suarez.

Ed è lo stesso media iberico a informare della "risposta" dei Red Devils che, in cerca di un centrale di difesa giovane ma affidabile, starebbero pensando a Samuel Umtiti, protagonista anche del titolo mondiale vinto la scorsa estate dalla Francia nella spedizione di Russia.

Difficile che si possa addirittura ipotizzare uno scambio, visto che, per quanto riguarda i movimenti di calciomercato, sia Manchester United che Barcellona sono club più orientati agli acquisti che alle cessioni. Ma al momento nulla può essere escluso.

Samuel Umtiti è al Barcellona dall'estate del 2016 e nel giugno scorso, proprio alla vigilia dei Mondiali, ha rinnovato il suo accordo coi Blaugrana che ora è previsto andare a scadenza nel 2023. Sostanzioso il ritocco all'ingaggio, ma ciò che più preoccupa i Red Devils è l'impennata della clausola rescissoria che, dai 60 milioni del primo contratto, è stata portata addirittura a 500.

Un'operazione di calciomercato, quindi, che non si preannuncia facile per il Manchester United, che ha la peggior difesa delle prime sette della Premier League, anche se il contesto attuale, o meglio del prossimo futuro, può venirgli in soccorso. I Blaugrana, infatti, sono sulle tracce del giovane capitano dell'Ajax Matthijs de Ligt che, pur avendo soltanto 19 anni, è uno dei difensori più contesi d'Europa. Un colpo che, se dovesse riuscire, metterebbe Umtiti nella poco piacevole posizione di quarto centrale della difesa catalana.

Il rendimento del francese non è in discussione, ma i problemi alla cartilagine del ginocchio sinistro che lo stanno colpendo da quasi un anno, e che fra la fine di settembre e il febbraio scorso lo hanno costretto a saltare una ventina di partite, lo hanno fatto scalare nelle rotazioni di Valverde dietro a Piqué e al connazionale Lenglet. L'arrivo di un altro competitor nel ruolo potrebbe indurre Umtiti a prendere in considerazione un trasferimento. Che in fondo potrebbe far comodo allo stesso Barcellona che, messa magari da parte la pretesa dell'astronomica clausola rescissoria, dalla sua cessione potrebbe comunque ricavare una sostanziosa liquidità utile per arrivare a de Ligt e ai prossimi obiettivi di mercato.