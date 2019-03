Il talento argentino piace alle due big spagnole ma glissa sul proprio futuro: "Non so cosa succederà, il Betis è il mio unico pensiero".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 27/03/2019 10:09 | aggiornato 27/03/2019 10:14

Quando la scorsa estate il Betis prelevò dal PSG Giovani Lo Celso, a Siviglia furono in molti a chiedersi se quel ragazzino arrivato appena un anno prima dall'Argentina sarebbe riuscito a esplodere definitivamente. Le sue qualità non sono mai state in dubbio, tanto che in Francia Unai Emery ha provato più volte a inserirlo nelle rotazioni utilizzandolo in ruoli differenti. L'impressione però è sempre stata la stessa: l'ex Rosario Central dimostrava talento, ma non era ancora pronto per certi palcoscenici. Per questo a Parigi hanno deciso di provare a rivalutare un investimento di calciomercato da circa 10 milioni di euro consegnando il giocatore nelle mani di Quique Setien.

L'ex allenatore del Las Palmas ha fatto un grandissimo lavoro, plasmando Lo Celso a tal punto da farlo diventare il punto di riferimento della compagine biancoverde, nella quale oggi il ruolo del talento rosarino è fondamentale per l'esecuzione dello spartito tattico imposto dal tecnico. Con la sua prima vera stagione da titolare ancora da portare a termine, il suo valore è già aumentato esponenzialmente: secondo Transfermarkt, uno dei siti di riferimento per il calciomercato, oggi il Monito vale almeno quattro volte la cifra pagata a fine 2016 dallo stesso PSG.

Le sue prestazioni non sono ovviamente passate inosservate, tanto che - secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna - Real Madrid e Barcellona avrebbero messo da tempo gli occhi su di lui. Lo Celso piace perché ha testa e piedi, può ricoprire più posizioni in campo e ha un'intelligenza tattica rara. Nelle ultime due stagioni è stato utilizzato praticamente ovunque, da mediano a regista fino a trequartista ed esterno sinistro d'attacco. In quest'ultimo ruolo aveva esordito in patria, con i colori del Canalla addosso e la voglia di spaccare il mondo con la maglia del club per il quale ha sempre tifato.

Giovani Lo Celso è il nome nuovo in chiave mercato: Real Madrid e Barcellona sono sulle tracce del talentuoso classe 1996 di proprietà del PSG

Tutti pazzi per Lo Celso: Real Madrid e Barcellona sognano il colpo di mercato

A 23 anni ancora da compiere Lo Celso sembra già un giocatore pronto per calcare certi palcoscenici. I suoi numeri in stagione parlano chiaro: al primo anno in Liga ha già messo insieme la bellezza di 12 gol, 5 dei quali sono arrivati nell'avventura in Europa League conclusa dal Betis ai sedicesimi di finale. L'argentino ha messo a referto anche 4 assist giocando un totale di 2740 minuti. Titolare inamovibile, viene schierato molto spesso da Quique Setien come interno sinistro di centrocampo, in modo da sfruttare le sue abilità nel palleggio quando c'è da far ripartire l'azione.

Il suo cartellino appartiene al PSG e a fine stagione il giocatore sarà costretto a tornare in Francia, con i parigini chiamati a fare delle attente valutazioni sulla sua gestione. Intanto però è stato proprio lui a esporsi, parlando del proprio futuro a France Football:

In questo momento mi interessa soltanto fare bene con il Betis. Non penso a cosa accadrà a fine stagione: devo concentrarmi e lavorare duro, poi si vedrà.

C R E E R 😝 ✈️ pic.twitter.com/DhhTpqErUL — Giovani Lo Celso (@LoCelsoGiovani) January 31, 2019

Con il PSG il Monito ha un contratto fino al 2021, quindi nella capitale francese hanno il coltello dalla parte del manico. Barcellona e Real Madrid sono avvisate: dopo l'ottima stagione attuale, portarsi a casa Lo Celso rischia di trasformarsi in un'operazione di calciomercato economicamente molto importante, un innesto che però potrebbe risolvere diverse grane a entrambe. Per esempio, il Barcellona sta costruendo una mediana di palleggiatori e l'argentino si troverebbe a meraviglia con Arthur, gioiellino brasiliano valorizzato in pochissimi mesi da Valverde.

A Madrid invece cercano un interno per dare rotazioni a Modric e Casemiro, dando per scontato che l'eventuale partenza di Kroos (a oggi ipotesi decisamente plausibile) aprirebbe a Lo Celso scenari di inaspettata titolarità. Il classe 1996, che al Santiago Bernabeu ha stregato tutti giocando una partita di enorme spessore nel ruolo di pivote, avrebbe stregato Florentino Perez in prima persona. E si sa, quando il presidente delle Merengues si mette in testa qualcosa, nessun obiettivo gli è precluso.