I nerazzurri pensano all'esterno brasiliano che in estate lascerà la Spagna. Ausilio al lavoro per imbastire la trattativa: servono almeno 30 milioni di euro.

di Andrea Bracco - 27/03/2019 13:15 | aggiornato 27/03/2019 13:20

Malcom Filipe Silva de Oliveira difficilmente si dimenticherà di quest'ultimo anno. L'esterno brasiliano, arrivato al Barcellona sulla scia della grandissima esperienza di Bordeaux, in Catalogna non ha trovato lo spazio che si sarebbe aspettato, finendo ben presto ai margini della rosa allenata da Ernesto Valverde. Il tecnico lo ha sempre considerato come una seconda (se non terza) linea per il reparto offensivo, concedendogli poco spazio per mettersi in mostra. Le poche volte in cui ha giocato però ha sempre fatto vedere cose molto interessanti: ad esempio, il suo unico gol in Champions League ha permesso al Barça di chiudere il discorso legato alla qualificazione agli ottavi. La sua vittima? Proprio la squadra che adesso lo vorrebbe acquistare: secondo il Corriere dello Sport, infatti, Malcom sarebbe il nuovo obiettivo per il mercato dell'Inter.

I nerazzurri sono alla ricerca di giocatori in grado di offrire garanzie in campo internazionale. Con la qualificazione all'Europa che conta quasi in tasca, la società sta già vagliando diverse soluzioni per il futuro. Se in difesa è stato ufficializzato l'acquisto di Diego Godin, in mediana verranno fatte alcune valutazioni legate principalmente alla questione anagrafica: il reparto verrà sfoltito di almeno tre elementi e in entrata andranno fatte delle serie valutazioni. Lo stesso discorso vale per gli esterni offensivo: nell'immaginario societario Malcom, in tal senso, sarebbe un notevole upgrade rispetto agli elementi già in rosa.

Con Keita Balde da riscattare e i dubbi da sciogliere sulla permanenza di Ivan Perisic, l'Inter potrebbe seriamente pensare di affondare il colpo sul brasiliano proprio adesso che il semifallimento di Barcellona è ancora fresco. Anzi, proprio dalla cessione del croato potrebbero arrivare soldi freschi per provare a portare Malcom a Milano già a partire dalla prossima estate: se gli spagnoli lo hanno pagato circa 40 milioni di euro durante l'ultima sessione di calciomercato, oggi ne vogliono più di 30 per non creare una minusvalenza dal punto di vista del cartellino.

L'esterno brasiliano Malcom lascerà il Barcellona: l'Inter pensa a lui come colpo di mercato per la fascia destra

L'Inter studia il colpo di mercato: piace Malcom

Malcom sarebbe un profilo perfetto per tanti motivi. In primis tattici, visto che pur essendo principalmente un esterno destro può giocare facilmente anche sull'out opposto, dove è in grado di sfruttare la propria rapidità nel breve per saltare l'avversario in uno contro uno e rientrare sul piede forte per andare al tiro. Inoltre, il suo innesto permetterebbe a Luciano Spalletti di passare facilmente dal 4-2-3-1 al 4-3-3. I suoi movimenti sono in grado di dare la profondità necessaria alla squadra per risalire il campo, facilitandola nella ricerca di una verticalità che troppo spesso quest'anno è mancata.

Il suo problema sembra essere principalmente legato alla tenuta mentale: dopo i primi mesi passati a scaldare la panchina, il ragazzo aveva dichiarato di voler rimanere a Barcellona per giocarsi le proprie possibilità, ma nel frattempo il suo agente lo aveva già offerto in giro per l'Europa. Il Chelsea aveva chiesto più volte notizie del giocatore, che per un breve periodo è stato accostato anche alla Roma. Il che, dopo le note vicende dell'estate scorsa, avrebbe avuto del clamoroso. Escludendo anche la meta cinese, a Malcom non è rimasto altro che rimanere in Spagna, dove finirà la stagione in attesa di capire quale potrà essere il suo futuro.

Il mercato dell'Inter però non si ferma qui: se è vero che l'ex Bordeaux fa parte delle prime scelte, va altrettanto specificato come il suo non sia il solo nome papabile per il ruolo di esterno. Dalla Serie A si fanno sempre più insistenti le voci su Federico Chiesa e Rodrigo De Paul, mentre dall'estero si sono aggiunte nelle ultime ore le candidature di Yannick Carrasco e dell'interessantissimo olandese Steven Bergwijn. Ausilio è in viaggio per l'Europa e prossimamente i contatti col Barcellona proseguiranno, perché con l'uscita definitiva dal settlement agreement a Milano ci si prepara a rilanciare i nerazzurri in grande stile.